Alessia Marcuzzi a Londra: “Stavo soffocando, Wilma Facchinetti mi ha salvato la vita”

Ha ingoiato un pezzo di polpo intero che le ha ostruito la trachea e per poco non soffocava. A soccorrere la conduttrice tv Wilma Helena Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti, che ha avuto la prontezza di praticarle la manovra di Heimlich. “Mi ha salvato la vita – racconta la Marcuzzi in un commovente post – sono davvero grata a questa donna. Non lo dimenticherò mai”.

“Eravamo in un ristorante a Londra e mentre stavo mangiando, un pezzo di polipo mi si è bloccato nella trachea – racconta Alessia Marcuzzi sui social - Non riuscivo più a respirare, mi sono alzata e ho cominciato a strabuzzare gli occhi e a chiedere aiuto. Paolo e Tommy hanno provato a liberarmi dandomi dei colpi sulla schiena, ma nulla. Panico. Ho pensato davvero di morire, non riuscivo più a capire nulla, quando Wilma mi ha preso da dietro e mi ha stretto forte, dandomi un colpo forte sullo sterno verso l’alto. All’improvviso ho sputato quel grosso pezzo che mi bloccava la respirazione e che era rimasto completamente intatto, e ho ripreso a deglutire. Tutto questo nel giro di due minuti davanti a tutte le persone del ristorante che non capivano che cosa stesse succedendo”.

La prontezza di Lady Facchinetti l’ha salvata dal soffocamento. “Mi sono girata, l’ho abbracciata fortissimo e le ho detto commossa: Mi hai salvato la vita. Non lo dimenticherò mai. E’ vero, non lo dimenticherò mai Wilma. In pochi minuti, o forse secondi, sono passata da uno stato di sofferenza estrema ad una liberazione totale e ho realizzato che poteva andare a finire davvero molto male”.

“Wilma ha fatto il corso di pronto intervento quando studiava in America e ieri ha avuto la prontezza e la capacità di fare la manovra di Heimlich in pochi secondi. E mi sono ripromessa si impararla, perché davvero si può salvare la vita di una persona in poco tempo. E questo è un grande giorno per me e sono davvero grata a questa donna. Si cara Lady, questo post è tutto tuo, è da ieri che ti bacio e ti abbraccio e continuerei a farlo per ore, anche perché sei pure una gran gnocca!” ha concluso la Marcuzzi.