Alessia Marcuzzi in Sicilia apre la stagione del bikini

Alessia Marcuzzi inaugura l'estate con il botto, concedendosi qualche giorno in Sicilia insieme al marito Paolo Calabresi Marconi , alla figlia Mia Facchinetti , alla cognata Micaela e a un gruppo di amici. In bikini è una vera gioia per gli occhi mentre si gode il mare e il relax. Lei invia cartoline social e i follower apprezzano.

Alessia in costume mette in mostra curve strepitose, ma è il suo sorriso solare che conquista più di tutto i cuori mentre gioca tra le onde. Le sera si fascia in un abitino attillato che scopre le gambe per una bella passeggiata sotto il cielo stellato di Siracusa con il cane Brownie al guinzaglio.

La Marcuzzi è una donna fortunata. Nella sua famiglia allargata regnano l'amore e l'armonia. Tra lei e Calabresi Marconi le cose vanno a gonfie vele e lui ha uno splendido rapporto anche con Mia. Durante la vacanza la bimba mette in atto un agguato scherzoso: mentre lui si rilassa al sole lei prima lo aiuta a mettersi la crema solare ma poi gli rovescia addosso un secchio di acqua gelata. Una bella birichina... tutta sua madre.