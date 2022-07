Alessia Marcuzzi a Londra, il figlio Tommaso Inzaghi si è laureato

Leggi Anche Alessia Marcuzzi in Sicilia apre la stagione del bikini

Alessia è legatissima a suo figlio Tommaso e per niente al mondo sarebbe potuta mancare in un giorno così speciale. Su Instagram ha postato una foto in cui sorride felice insieme ai figli, con il neolaureato con il tocco in testa, e altri scatti che raccontano la loro giornata speciale. Nelle foto social manca Simone Inzaghi, papà del ragazzo, e anche il marito della conduttrice, Paolo Calabresi Marconi, pare non fosse presente.



Tommaso è nato 21 anni fa dalla relazione tra la Marcuzzi e Inzaghi. La coppia si è separata quando lui era ancora piccolo, ma i rapporti sono sempre rimasti sereni e distesi. L'allenatore dell'Inter oggi è sposato con Gaia Lucariello, da cui ha avuto Lorenzo e Andrea, mentre la conduttrice, dopo la relazione con Francesco Facchinetti, da cui è nata la piccola Mia, ha trovato l'amore con Paolo Calabresi Marconi. Una famiglia allargatissima e super felice.