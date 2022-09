Alessia Marcuzzi chiude l'estate in topless

Seduta al tavolino di una terrazza con vista panoramica sul mare, indossa solo un apio di shorts di seta. La posa sembra naturale, ma in realtà è ben studiata per regalare una vista mozzafiato sul seno nudo ma, allo stesso tempo, nascondere quel tanto che basta da non incappare nella censura social

C'è perdere la testa davanti alla sensualità dello scatto postato da Alessia Marcuzzi. La conduttrice si fa ritrarre mentre legge un libro in terrazza, con il mare calmo sullo sfondo e i fiori di bouganville che fanno da cornice. Lei indossa solo un paio di pantaloncini del pigiama, con le gambe nude accavallate e i piedi ben curati in mostra. Non indossa né maglietta né reggiseno: il seno è in libertà, anche se parzialmente nascosto dalla posa del braccio, e i lunghi capelli sciolti sulle spalle donano un tocco ancora più sexy.

L'estate di Alessia Marcuzzi è stata spensierata, tra vacanze in famiglia al mare e qualche soggiorno a Londra, dove ha un appartamento. Ha aperto la stagione con qualche giorno in Sicilia insieme al marito

Paolo Calabresi Marconi

Mia Facchinetti

, alla figlia, alla cognata Micaela e a un gruppo di amici, senza dimenticare di raccontare le sue avventure marinare ai follower tra gite in barca e relax al sole.

Non sono mancate le emozioni per Alessia Marcuzzi durante i mesi estivi, dalla laurea del suo primogenito Tommaso Inzaghi al "salvataggio" di Wilma Helena Faissol , attuale compagna del suo ex

Francesco Facchinetti

, che rischiava di soffocare a causa di un boccone andato di traverso. Un'estate così piena di momenti da ricordare non poteva essere salutata se non in modo indimenticabile e lei, con il suo topless vista mare, ha sicuramente trovato il modo migliore per farlo.