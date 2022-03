Alessia Marcuzzi a passo svelto verso la forma perfetta

Alessia Marcuzzi approfitta della bella giornata di sole romano per dedicarsi allo sport.

Insieme alla cognata Micaela è stata paparazzata a Villa Borghese, mentre cammina a passo svelto su e giù per i viali del parco. Chiacchiere e confidenze senza perdere il ritmo della camminata, una breve sosta per ammirare il magnifico panorama dal Pincio e poi via di nuovo a macinare chilometri: tenersi in forma non poteva essere più piacevole.