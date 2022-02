Alessia Marcuzzi a Dubai tra pose hot e giochi di coppia con Paolo

Alessia Marcuzzi posta gli scatti da Dubai dove è volata insieme al marito Paolo Calabresi Marconi e alla cognata per qualche giorno di relax e divertimento. Sfoggia gambe chilometriche e décolleté da sogno regalando siparietti da modella in passerella per le vie della città saudita. Ma accanto alle pose da diva ci sono grandi risate e tante coccole.

La falcata di Alessia Marcuzzi mentre attraversa sulle strisce pedonali una strada di Dubai è imperdibile: indossa una minigonna che risalta le sue gambe lunghissime e affusolate e dei tacchi vertiginosi. Cammina padrona della via come una modella in passerella, ma non riesce a fare a meno di ridere a crepapelle dinnanzi al suo videomaker. Con la cognata si diletta nella sfilata, ma poi abbraccia Paolo per lo spettacolo delle fontane e regala sorrisi a tutti gli obiettivi.

Alessia sta vivendo un periodo di serenità e, nonostante sia lontana dalla tv, pare spassarsela parecchio. Si dedica ai suoi brand di cosmetici e di borse e spadroneggia sui social con la sua verve e la sua ironia. Dalle mise casalinghe senza make-up alle pose hot in vacanza, la Marcuzzi conquista i follower che la riempiono di attenzioni e like.

Alessia Marcuzzi e le rivelazioni intime ai follower: "Il sesso in aereo..." Tgcom24 1 di 19 Instagram 2 di 19 Instagram 3 di 19 Instagram 4 di 19 Instagram 5 di 19 Instagram 6 di 19 Instagram 7 di 19 Instagram 8 di 19 Instagram 9 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: