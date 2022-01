Acrobazie e yoga, Alessia Marcuzzi: "Non è bondage"

La posa, la tutina attillata, i lacci che le tengono legati gambe e piedi... Alessia Marcuzzi sa bene che i suoi follower più maliziosi potrebbero equivocare la sua sessione di yoga, così gioca d'anticipo. "No, non è bondage" scherza postando le foto del suo stretching intenso, e intanto si lascia ammirare in tutto il suo splendore da un'angolazione inedita.

Lo yoga è una delle sue attività preferite, e di essere snodata lo ha dimostrato in più di un'occasione. Spesso e volentieri la Marcuzzi si diverte a far vedere nelle storie social le sue abilità nello stretching, tra verticali, ponti e acrobazie di ogni tipo. Stavolta ha aggiunto un pizzico di pepe, regalando ai follower una posa che si presta a interpretazioni ambigue. Lei ci scherza e li anticipa, stuzzicando la fantasia anche di chi sulle prime non aveva colto il collegamento erotico.

Negli ultimi mesi Alessia si è presa una pausa dalla tv, ma questo non significa che stia con le mani in mano. E' presissima dalle sue attività imprenditoriali, una linea di borse e una di skin care che le regalano grandi soddisfazioni. E poi c'è la famiglia, il marito Paolo Calabresi Marconi con cui forma una squadra affiatatissima, la figlia Mia Facchinetti che la riempie d'amore e il figlio Tommaso Inzaghi ormai grande e indipendente ma sempre legatissimo alla sua mamma. In tutto questo riesce a ritagliare anche del tempo per sé stessa e per prendersi cura del suo corpo, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

