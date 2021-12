Alessia Marcuzzi confessa: “Il posto più strano in cui ho fatto l'amore? In aereo”

“Posto più strano dove hai fatto l’amore?”. La domanda a bruciapelo di un follower non ferma certo Alessia Marcuzzi che in una serie di botta e risposta con i fan parla di tutto. Alla domanda “intima” risponde con l’icona di un aereo che disegna con il suo fumo un bel cuoricino. E lascia così tutti senza fiato a pensare: chissà quando è successo, con chi e durante quale volo. La fantasia… vola! Solo pochi giorni fa la conduttrice tv aveva lasciato senza parole gli ammiratori quando aveva mostrato i vibratori che tiene nel cassetto.

“Alessia mi fai vedere dove tieni tutti i tuoi meravigliosi collant” chiede un fan invadente. Alessia apre i cassetti e dice: “Ora tu mi devi spiegare che cosa ci fai? Già ho aperto il cassetto e ho fatto vedere i vibratori ed è successo un disastro… Ora i collant”. “Ora magari la vedi come una cosa sadomaso, ma io li uso come fascia per i capelli… questo giochetto preferito” aggiunge mentre si posiziona le calze in testa davanti allo specchio.



Poi dà consigli su come far ingelosire i fidanzati: fai finta di andare in discoteca, ti mandi i fiori da sola, esci con la tua amica, vai a cena fuori. “Se tu lo fai ingelosire, mette i like solo a te e non si fila più le altre” aggiunge. Ironica e divertente a chi le domanda di mostrare l’intimo, la Marcuzzi danza mostrando un paio di slip rossi in pizzo indossati sopra i leggings neri.



E della vita da sposata che dice? Inquadra il marito Paolo Calabresi Marconi che è intento a mettere il cappottino al cane e dice: “Esiste solo lui”. E poi riprende il suo appartamento decorato per Natale, di cui va molto fieri e chiarisce: “E’ stato Paolo a mettere le lucine. Il merito è suo”.

