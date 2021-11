Le vibranti storie di Alessia Marcuzzi: per i fan apre il cassetto dei suoi sex toys

Sessione decisamente intima su Instagram per Alessia Marcuzzi . La conduttrice tv ha deciso di accontentare i fan rispondendo alle loro domande in una serie di storie. Domande anche piuttosto intime e attinenti la sfera privata. E quando qualcuno le ha chiesto se era favorevole o no all'uso di vibratori , Alessia ha aperto il cassetto mostrando la sua... collezione.

Una serata decisamente frizzante che, sotto l'hashtag #alexinthebox, ha visto la Marcuzzi a disposizione dei follower per soddisfare più curiosità possibili. E anche le più varie. Si è andati dal colore e dalla lunghezza dei capelli, alla canzone preferita. Da quando tornerà in televisione a quali sono i suoi affetti più cari.

C'è stato spazio anche per un fuoriprogramma, ovvero una chiamata in diretta di suo figlio Tommy mentre si trovava da un tatuatore. E poi gli argomenti più intimi. A chi le chiedeva di esaudire il suo desiderio di fare sesso con lei Alessia ha risposto con un cetriolo che cantava "je t'aime", chi la invitava a "uscirle!" si è mostrata in un nudo vedo-non vedo. E poi l'argomento sex toys. Alla domanda "vibratori sì o no?", la Marcuzzi, invitando scherzosamente tutti a mantenere il segreto, ha aperto il suo armadio mostrando una discreta collezione in materia...

