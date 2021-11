Alessia Marcuzzi a Dubai con le amiche, guarda le nuove foto in spiaggia

Da quando si è presa una pausa dalla tv, si concede qualche svago e qualche viaggio in più. Di ritorno da Londra, Alessia Marcuzzi è volata a Dubai insieme alle amiche per qualche giorno di divertimento, sole e mare. Sui social sfoggia il suo fisico mozzafiato e mostra il suo fondoschiena da urlo mentre ancheggia sulla sabbia, cammina tra le onde e prende il sole sul bagnasciuga. Non c’è confronto che regga, il suo lato B resta il numero 1 e lei lo sa: “Autostima altissima” scrive in un post.

Leggi Anche Alessia Marcuzzi paradisiaca, guardala in bikini al mare

Che la sua vacanza sia all’insegna delle risate e dell’amicizia è chiaro, ma Alessia Marcuzzi si diverte anche a giocare facendo la femme fatale. Si lascia riprendere mentre sculetta su e giù per la spiaggia mostrando un corpo da incorniciare. Le sue curve fanno girare la testa e la showgirl ne va fiera.

“Quando ci facciamo il selfie allo specchio – scrive postando uno scatto in camera con addosso un costume leopardo che enfatizza il suo fascino – vuol dire che è la giornata ‘sì, oggi me sento che me piaccio e quindi lo vojo fa sapè a tutti’… Ps: ho fatto anche la story con la faccia seria, quindi sì, l’autostima è altissima”. Sfoglia la gallery per perderti in un panorama da sogno…

Alessia Marcuzzi paradisiaca, guardala in bikini al mare Instagram 1 di 14 Instagram 2 di 14 Instagram 3 di 14 Instagram 4 di 14 Instagram 5 di 14 Instagram 6 di 14 Instagram 7 di 14 Instagram 8 di 14 Instagram 9 di 14 Instagram 10 di 14 Instagram 11 di 14 Instagram 12 di 14 Instagram 13 di 14 Instagram 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: