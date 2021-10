Serata di gala all'ombra del Duomo: dalla Ferragni alla Marcuzzi, guarda che bombe sexy

Una serata di gala all'ombra del Duomo di Milano ha chiamato a raccolta numerose vip, che hanno accolto l'invito sfoggiando per l'occasione abiti sexy e sontuosi e gioielli scintillanti. Chiara Ferragni , in minidress rosso e con squarci intriganti sul fianco, è stata la madrina dell'evento ma accanto a lei c'erano molte altre vip. Alessia Marcuzzi ad esempio, ma anche Elodie , Levante , Gaia Gozzi , Alice Campello e Francesca Michielin , una più bella dell'altra.

La Ferragni ha riempito i social di scatti della sua serata da primadonna. Ha lasciato tutti a bocca aperta mentre si faceva fotografare in una piazza Duomo transennata e deserta, con le gambe nude e scorci maliziosi sulla pelle. Anche Alessia Marcuzzi ha fatto la pantera sexy in abito nero fasciante e dalle trasparenze ammiccanti. Con sguardo sognante si è lasciata immortalare sotto le stelle di Milano, regalando sorrisi ai flash e contagiando tutti con il suo entusiasmo. Si è divertita a mettersi in posa, e poi a dondolare su un'altalena immersa in un'atmosfera da sogno.

Brindisi, canti, balli e selfie di gruppo sono stati gli ingredienti base di una serata indimenticabile sulla terrazza panoramica vista Duomo. Elodie, pantera sexy con un abito dagli spacchi mozzafiato, si è divertita a posare insieme alle colleghe Levante e Francesca Michielin, anche loro sexy ed eleganti nelle mise ricercate. Complicità e risate per le tre cantanti, che hanno conquistato i follower con smorfiee sorrisi. Selfie in bagno per Gaia Gozzi, ammiccante con le spalline dell'abito abbassate. Nel gruppetto delle festaiole anche una sensualissima Alice Campello, con un lungo abito nero che le lasciava pericolosamente scoperta la schiena... guardale tutte nella gallery.

