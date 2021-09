Chiara Ferragni ancora tutta nuda: indovinate cosa sta pensando

La scusa è quella di sponsorizzare gli stivali che porta ai piedi, l’unica cosa che indossa nello scatto hot, ma l’occhio dei follower cade sulla pelle nuda di Chiara Ferragni. L’influencer è in vena di provocazioni e chiede ai follower: indovinate cosa sto pensando? I commenti sono tutti volti a fare i complimenti, ma c’è anche chi come al solito non ritiene le sue pose hot consone al suo ruolo di mamma. Anche questa volta lo scopo di far parlare di sé è più che raggiunto.

Posa sensuale su una poltrona in pelle, le gambe raccolte e le braccia a tenerle strette a sé per nascondere le intimità. Addosso porta solo gli stivali (forse anche gli slip, ma lascia credere che non ci siano perché non si vedono) e lo sguardo è sensuale e provocante. Chiara Ferragni provoca ancora sui social e riesce come sempre a scatenare commenti.

Buoni o cattivi non importa, purché se ne parli. Tra i tanti cuoricini delle amiche e qualche wow, spunta anche la disapprovazione: “Stai pensando se il tuo comportamento sia esasperante?” scrive una, "Ma tuo marito ti fa pubblicare queste foto?" un’altra. E chi commenta ironicamente: “Eh no Chiara, non puoi fare questo alle bigotte”.

Leggi Anche Fedez canta una dedica d’amore a Chiara Ferragni in mezzo al lago di Como