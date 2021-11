Alessia Marcuzzi paradisiaca, guardala in bikini al mare

Instagram 1 di 14 Instagram 2 di 14 Instagram 3 di 14 Instagram 4 di 14 Instagram 5 di 14 Instagram 6 di 14 Instagram 7 di 14 Instagram 8 di 14 Instagram 9 di 14 Instagram 10 di 14 Instagram 11 di 14 Instagram 12 di 14 Instagram 13 di 14 Instagram 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono scatti che non hanno bisogno di parole, quelli che Alessia Marcuzzi pubblica su Instagram. E infatti lei stessa si astiene dallo scrivere qualsiasi commento e lascia parlare le immagini: in bikini tra le onde guarda verso l'infinito e sfoggia un fisico perfetto e un lato B spettacolare. Lei non aggiunge altro ma ci pensano i follower a inondarla di complimenti.