Marcuzzi e Facchinetti, tutti i dettagli della festa da sogno di Mia

Tgcom24 1 di 24 Instagram 2 di 24 Instagram 3 di 24 Instagram 4 di 24 Instagram 5 di 24 Instagram 6 di 24 Instagram 7 di 24 Instagram 8 di 24 Instagram 9 di 24 Instagram 10 di 24 Instagram 11 di 24 Instagram 12 di 24 Instagram 13 di 24 Instagram 14 di 24 Instagram 15 di 24 Instagram 16 di 24 Instagram 17 di 24 Instagram 18 di 24 Instagram 19 di 24 Instagram 20 di 24 Instagram 21 di 24 Instagram 22 di 24 Instagram 23 di 24 Instagram 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

I dieci anni di Mia Facchinetti sono un traguardo importante per Alessia Marcuzzi e il suo ex Francesco. Per festeggiare la bambina che la conduttrice tv ha avuto dall’ex dj, l’intera famiglia allargata si è ritrovata sulle montagne di Corvara tra gite in vetta, giochi tra fratelli (insieme a Mia anche il fratellone Tommaso Inzaghi e Lavinia e Leone Facchinetti) cene e pranzi da sogno.