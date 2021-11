Alessia Marcuzzi spegne 49 candeline, compleanno in terrazza in stile Anni ‘80

Tgcom24 1 di 38 Instagram 2 di 38 Instagram 3 di 38 Instagram 4 di 38 Instagram 5 di 38 Instagram 6 di 38 Instagram 7 di 38 Instagram 8 di 38 Instagram 9 di 38 Instagram 10 di 38 Instagram 11 di 38 Instagram 12 di 38 Instagram 13 di 38 Instagram 14 di 38 Instagram 15 di 38 Instagram 16 di 38 Instagram 17 di 38 Instagram 18 di 38 Instagram 19 di 38 Instagram 20 di 38 Instagram 21 di 38 Instagram 22 di 38 Instagram 23 di 38 Instagram 24 di 38 Instagram 25 di 38 Instagram 26 di 38 Instagram 27 di 38 Instagram 28 di 38 Instagram 29 di 38 Instagram 30 di 38 Instagram 31 di 38 Instagram 32 di 38 Instagram 33 di 38 Instagram 34 di 38 Instagram 35 di 38 Instagram 36 di 38 Instagram 37 di 38 Instagram 38 di 38 leggi dopo slideshow ingrandisci

Bionda e vincente proprio come Bjorn Borg, il tennista svedese che ha vinto 11 titoli del Grande Slam. Così Alessia Marcuzzi per il suo 49esimo compleanno si è travestita da campionessa di Roland Garros coinvolgendo gli amici in una festa pazza in perfetto stile Anni ’80. In terrazza tra palloncini gialli, musica, travestimenti e balli la showgirl si è scatenata. E poi è scesa in strada con tutta la compagnia di ospiti per concedere ai paparazzi qualche scatto.