Alessia Marcuzzi single al mare con la figlia Mia

La conduttrice tv si è buttata a capofitto nel lavoro dopo essere tornata single. A settembre la rottura con il marito Paolo Calabresi Marconi, poi una nuova visione di sé e un’altra pagina tutta da scrivere. Nelle foto del settimanale “Gente” è in riva al mare dove ricarica le pile insieme alla figlia Mia, avuta dal suo ex Francesco Facchinetti, e ad alcune amiche.

Alessia Marcuzzi passeggia felice guardando le onde, si siede in riva al mare rischiando di farsi bagnare gli abiti dall’acqua che lambisce la battigia, corre e ride come una bimba. Indossa jeans, sneakers e una felpa oversize, ha i capelli sciolti e gli occhiali da sole. Con la conduttrice televisiva c’è anche la secondogenita Mia, avuta da Francesco Facchinetti, e alcune care amiche. Pranzano sotto il sole chiacchierando fitto fitto e trascorrono un po’ di ore all’aria aperta in una spiaggia ancora deserta, senza ombrelloni e lettini.

Alessia Marcuzzi si ricarica al mare “Più di tutto. Sono nata in un quartiere di Roma a pochi minuti dal mare, Casalpalocco. Si, quello che Nanni Moretti prendeva un po’ in giro bonariamente in Caro Diario. – racconta Alessia Marcuzzi in un post - Mia mamma mi portava spesso d’inverno al mare dopo scuola a fare i compiti ed io sono abituata a buttami in acqua anche a febbraio. Io ce l’ho proprio dentro questa voglia di mare. Sempre. E’ il mio posto. Ovunque io vada, lo cerco con gli occhi, e appena posso, devo vederlo e respirarlo. Forse le persone nate sul mare possono davvero capire quello che sto dicendo. Perché se sei cresciuto con la salsedine fra i capelli, lo ami davvero intensamente. E tutto passa”. La sua dichiarazione d’amore alle onde trova il consenso di tantissimi follower, tra cui quello di Elisabetta Canalis (“A chi lo dici” replica), Gaia Trussardi (“Niente di più vero… Tutto passa” ammette), Anna Dello Russo (“Veramente” conferma), Marina La Rosa (“Viva il mare” le fa da eco), Patrizia Pellegrino (replica nostalgica: “Mi manca il mare di Napoli”).

