Alessia Marcuzzi festeggia a Dubai con le amiche

Ha spento le candeline in famiglia e poi è volata negli Emirati Arabi da Michela, suo rifugio sicuro. Non è la prima volta, infatti che la conduttrice tv festeggia nel Golfo Persico il suo compleanno. Ci è stata diverse volte con la famiglia (qualche mese fa cantava e ballava scatenata con il marito ), ma, dopo l’addio da Paolo Calabresi Marconi, si è concessa un viaggio di sole donne.

Leggi Anche Alessia Marcuzzi chiude l'estate in topless

Rischia l’incidente hot

Alessia Marcuzzi è sensuale e intrigante nei suoi look a Dubai. Sui social sfoggia abiti che le avvolgono le curve e mettono in risalto il suo décolleté sensuale, le sue gambe chilometriche e sexy e la sua aria sbarazzina e affascinante. Si muove sorridente e serena mentre le amiche la filmano a spasso per la città araba. In alcune Storie ha mostrato un ballo scatenato con un abito mozzafiato cut-out con tanto di underboob e che ha rischiato di causarle un incidente hot: mentre si muoveva sinuosa era lì lì per andare fuori di seno.

Leggi Anche Un altro addio vip: Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si sono lasciati

Birthday girl

Qualche giorno fa Alessia Marcuzzi ha spento 50 candeline, ma sui social non ha mostrato festeggiamenti: solo i post d’auguri degli amici. Poi ha preso il volo, per una pausa rilassante e a tutto divertimento nella città araba con tanto di outfit sexy e tacchi a spillo. Sulle note di “Birthday girl” di Lizzo mostra le sue serate scatenate.

Leggi Anche Alessia Marcuzzi eterna ragazza, i 50 anni della conduttrice

E’ single

Alessia Marcuzzi ha comunicato l’addio dal marito Paolo Calabresi Marconi dopo l’estate. Come un fulmine a ciel sereno ha fatto sapere ai suoi follower di essere tornata single. Era sposata dal 2014 e non avevano figli insieme. Alessia Marcuzzi è mamma di Mia Facchinetti, avuta da una precedente relazione con Francesco Facchinetti, e Tommaso Inzaghi, avuto da Simone Inzaghi. “La nostra famiglia continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo – ha scritto la conduttrice tv - proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”.