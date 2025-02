Per Melissa Satta i festeggiamenti del compleanno sono stati spesso delle tappe chiave per il racconto della propria vita sentimentale. Nel 2023 il party è stato l'occasione per uscire allo scoperto con Matteo Berrettini, con il quale aveva allacciato di cui parlavano tutti ma senza avere conferme. L'anno successivo l'assenza del tennista al party è stato invece il segnale che tra loro le cose si erano messe male e in effetti poco dopo è arrivato l'annuncio della rottura. Quale colpo di scena avrà in serbo Melissa quest'anno?