"I prezzi sono in calo ma le fake news dicono che sono in rialzo", ha spiegato Trump, sottolineando che "l'inflazione è praticamente in calo. "C'è una persona alla Fed che non sta facendo un buon lavoro", ha messo in evidenza il presidente Usa ammettendo che non dovrebbe criticare il capo della banca centrale americana. Sui tassi "ne so più di lui", ha osservato il tycoon riferendosi a Jerome Powell ma senza nominarlo.