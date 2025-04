Jannik Sinner paparazzato con la nuova fidanzata, ecco chi è

In vista delle competizioni agli Internazionali d'Italia, Jannik Sinner ha ripreso gli allenamenti a Monte-Carlo. Alcuni giorni fa, a seguire la sua preparazione dagli spalti, oltre al suo staff tecnico, c'era un gruppo di fan. Inizialmente Lara Leito sembrava far parte di questi, finché la modella non ha salutato con una certa confidenza Darren Cahill e gli altri collaboratori di Sinner, rivelando così di avere familiarità con loro e facendo nascere i primi sospetti. Al termine della sessione, è arrivata la conferma: Jannik si è avvicinato alla ragazza e l'ha stretta a sé con naturalezza, poi insieme sono andati al ristorante del circolo. Secondo il settimanale Chi, ne sarebbero usciti un'ora dopo e a quel punto si sono avviati in auto verso il centro città dove è scattato il bacio.