Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si sono riavvicinati?

Anna Kalinskaya ha festeggiato il 26esimo compleanno con le amiche a Miami e sui social ha condiviso qualche immagine del party. Jannik Sinner non si vede mai, non è escluso che abbia preferito non essere inquadrato (del resto la sua riservatezza è proverbiale) o che lui e la fidanzata abbiano celebrato in un altro momento, con maggiore intimità. Quello che si sa di certo è che il 4 dicembre lui era al Galà FITP per i premi della Federazione italiana, quindi la sua permanenza in Florida sarebbe stata proprio brevissima.