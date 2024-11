Vittorioso in campo ma in crisi d’amore, Jannik Sinner ha festeggiato la vittoria alle Atp Finals dopo la finale contro lo statunitense Taylor Fritz. Accanto a lui non c’era la fidanzata Anna Kalinskaya che invece postava durante una cena in compagnia di alcune amiche. Secondo i media russi i due sarebbero in crisi e per questo lei non avrebbe presenziato alle partite di Sinner a Torino. Jannik e Anna si sarebbero presi una pausa di riflessione per capire a che punto è la loro relazione. In più, la Kalinskaya avrebbe smesso di seguire Sinner sui social.