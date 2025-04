Usa: "Stop alla mediazione senza proposte concrete Mosca-Kiev" | Russia, Lavrov: "Tregua di Putin significa l'avvio di negoziati diretti"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.162. Ultimatum degli Usa: "Stop alla mediazione senza proposte concrete da Mosca e da Kiev". Per l'attuale vice segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale, Dmitri Medvedev, la Russia non avrebbe dovuto "fidarsi" di diversi Paesi occidentali, tra i quali l'Italia, nei primi anni post-sovietici. L'ex presidente russo afferma che i Paesi che hanno aderito recentemente alla Nato, Svezia e Finlandia, sono diventati automaticamente "bersagli" delle forze russe in possibili rappresaglie anche con "una componente nucleare". Putin, intanto, continua a insistere sul fatto che la Russia debba assumere il controllo di quattro regioni dell'Ucraina che non occupa completamente nell'ambito di un accordo per mettere fine alla guerra. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. Il capo del Cremlino ha dichiarato un nuovo cessate il fuoco dalla mezzanotte dell'8 maggio (le 23 del 7 maggio in Italia) alla mezzanotte dell'11 maggio (le 23 del 10 maggio in Italia). Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha definito la proposta di Vladimir Putin come "un avvio di negoziati diretti con Kiev senza precondizioni", mentre ha definito "una precondizione" la proposta ucraina di una tregua di almeno 30 giorni. Di diverso avviso, invece, il rappresentante speciale di Trump per l'Ucraina, Keith Kellogg, che ha bollato come "assurda" una tregua di tre giorni. Kellogg ha inoltre affermato di essere favorevole a un cessate il fuoco completo "in mare, in aria, sulla terraferma, sulle infrastrutture" per almeno 30 giorni. Zelensky, intanto, chiede di "non regalare" alcun territorio a Putin.