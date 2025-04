Erba alta a Milano, raddoppiano le aree a sfalcio ridotto

A Milano le aree a sfalcio ridotto — ovvero gli spazi verdi in cui l’erba non viene tagliata regolarmente per favorire la biodiversità — raddoppiano: da 54 salgono a 111. Sono distribuite in tutti i Municipi della città e coprono complessivamente circa 1,8 milioni di metri quadrati, sui 19 milioni di verde urbano gestiti direttamente dal Comune. "Non abbiamo scelto aree a sfalcio ridotto a ridosso dei condomini". A parlare è Elena Grandi assessore all'ambiente, nel rispondere alle polemiche sull'erba alta che invece, si trova a soli 4 metri dai palazzi. In queste zone, l'erba viene infatti potata solo tre volte l'anno rendendole sempre più simili a giungle metropolitane. I cittadini lamentano soprattutto la presenza di zone con vegetazione incolta e riduzione dei parcheggi e delle carreggiate, ora occupate da aiuole con alberi.