Stress da lavoro, in Europa sono oltre 10 mila i morti all'anno

Nell'Unione europea e nel Regno Unito, si legge nell'analisi realizzata dalla Ces, ogni anno si registrano mediamente oltre 6.000 (6.190, per la precisione) decessi per coronaropatie legate allo stress lavorativo e quasi 5.000 (4.843, per la precisione) suicidi collegati alla depressione da lavoro. A essere più colpite sono soprattutto le donne, strette tra turni di lavoro estenuanti, precarietà e mobbing. E a pagare il prezzo più alto sono l'Europa centrale, orientale e sudorientale. I sindacati europei chiedono dunque alla Commissione Ue - e alla commissaria responsabile per i diritti sociali, la romana Roxana Minzatu - una direttiva ad hoc nell'ambito del pacchetto lavoro di qualità, con obblighi vincolanti di valutazione dei rischi psicosociali, coinvolgendo i lavoratori e i loro rappresentanti.