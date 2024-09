Mattarella: i morti sul lavoro sono un'offesa alla coscienza collettiva

Le morti e gli incidenti sul lavoro "sono una intollerabile offesa per la coscienza collettiva". A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio per la presentazione della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia dopo l'incidente ferroviario di Brandizzo del 30 agosto 2023. "La sicurezza nel lavoro - aggiunge il Capo dello Stato - è condizione necessaria per rendere effettivo il diritto fondamentale e inalienabile alla salute che non può trovare limiti nella mancanza o nella inadeguatezza di misure idonee a rendere il lavoro e i luoghi ove si svolge sani e privi di pericoli".