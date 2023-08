Incidente ferroviario a Brandizzo (Torino), locomotore investe e uccide 5 operai | Il convoglio sfrecciava a 160 km orari

Un locomotore ha investito e ucciso cinque operai che erano al lavoro sui binari. Altri due sono rimasti miracolosamente illesi. L'incidente è avvenuto, come riferiscono i carabinieri, poco dopo la mezzanotte. Il mezzo viaggiava a 160 chilometri orari . I due scampati alla tragedia non sarebbero stati colpiti dal convoglio.

Si trovavano infatti a breve distanza dal binario dov'è transitato il convoglio, che li ha soltanto sfiorati. Le conseguenze per loro sarebbero quindi soltanto quelle di un ovvio enorme spavento.

Gli operai deceduti sono Michael Zanera (qui il suo ultimo post), 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, di Brandizzo; Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, di Vercelli; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso; Kevin Laganà, 22 anni di Vercelli. I cinque risultano morti sul colpo a causa del forte impatto. Erano tutti operai della società Sigifer di Borgo Vercelli, nel Vercellese e al momento dell'incidente stavano per iniziare la sostituzione di alcune rotaie.

Il treno in transito al binario 1 li ha travolti in pieno, uccidendoli sul colpo. Dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della stazione, la procura di Ivrea, che sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto, conta di potere acquisire importanti dettagli. I due operai rimasti illesi sono al momento sotto osservazione in ospedale a Chivasso. Il macchinista del treno sarà probabilmente interrogato già in mattinata: è in evidente stato di shock, ed è stato visitato da un'ambulanza e mandato a casa. Nella cabina di guida, a quanto si apprende, erano in due.

La Procura di Ivrea ha aperto un'inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo contro ignoti. Al momento nessuno è iscritto sul registro degli indagati. Rfi esprime "profondo dolore di fronte a quanto accaduto e porge il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari degli operai deceduti".

Il treno che ha travolto e ucciso i 5 operai non avrebbe saputo nulla della loro presenza lungo i binari e sarebbe saltato qualcosa nei meccanismi di avviso e comunicazione sui lavori in corso. E' il primo elemento su cui indaga la Procura di Ivrea che ha aperto un fascicolo per disastro e omicidio plurimo colposi contro ignoti. Tra i primi atti di indagine, affidata alla Polizia ferroviaria di Torino, la pm Giulia Nicodemo e la Procuratrice Gabriella Viglione acquisiranno le immagini delle telecamere di sorveglianza e andranno sentiti a sommarie informazioni altri operai addetti alla manutenzione della ferrovia che stavano lavorando su un binario diverso.

Abitante su ferrovia: sentito solo boato, no fischio da treno "Noi abbiamo sentito un boato, nient'altro, il treno non ha fischiato, niente di niente". Lo dice a LaPresse Laura, che abita lungo la ferrovia a proposito dell'incidente avvenuto questa notte. "Mio marito - racconta - mi ha chiesto se fosse normale. In un primo momento ho addirittura pensato a un cedimento del sottopasso". "Non siamo usciti in giardino - prosegue - ma abbiamo visto i lampeggianti intorno all'una. Non avendo sentito le sirene non pensavamo a una tragedia del genere".



Gli inquirenti cercano tutta la documentazione sui lavori in corso, come fossero stati disposti e quali disposizioni di sicurezza dovessero osservare gli addetti della società Sigifer di Borgo Vercelli. Sarebbe assodato già dopo poche ore che "chi conduceva il treno non sapesse della presenza degli operai" spiega una fonte investigativa. I magistrati cercheranno di capire dove è saltata o c'è stato un errore di comunicazione.