Michael Zanera, l'operaio travolto da un treno a Brandizzo (Torino) sui social: "Dio mi vuole dire qualcosa"

"È la prima volta che mi succede mentre saldo la rotaia.

Mi è uscito il crocifisso. Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente. Nonostante lo richiamo tutti i giorni ultimamente perché non è un bel periodo per me". È l'ultima storia pubblicata sui social da Michael Zanera, 34 anni, una della cinque vittime travolte questa notte da un treno a Brandizzo (Torino).