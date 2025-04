Hollywood si inchina a Francis Ford Coppola: premio alla carriera all'iconico regista

La cerimonia si è tenuta al Dolby Theatre, il cinema in cui vengono assegnati gli Oscar, e per l'occasione, l'Hollywood boulevard si è di nuovo vestito a festa, con un lungo tappeto rosso e schiere di telecamere e fotografi. Davanti alla platea di veterani e nuove leve del cinema, Coppola si è commosso. "Ora capisco che questo posto che mi ha creato, la mia casa, non è affatto un luogo, ma siete voi, amici, colleghi, insegnanti, compagni di giochi, familiari, vicini, tutti questi volti meravigliosi che mi danno il benvenuto", ha detto il regista, patriarca anche di una fruttuosa dinastia di cineasti. Famoso per aver gettato cinque dei suoi Oscar dalla finestra in un impeto di rabbia durante le complicate riprese di "Apocalypse Now" (il sesto, alla carriera, lo ricevette parecchio dopo, nel 2010), Coppola ha ascoltato i tributi di molti degli attori con cui ha lavorato in quasi sei decenni di scrittura e di lavoro dietro alla macchina da presa: De Niro, Pacino, Diane Lane, Harrison Ford, Ralph Macchio, Adam Driver. Dustin Hoffman ha scherzato sul fatto che Coppola, fin dai tempi della "New Hollywood" abbia lanciato la carriera di tanti giovani attori, ma ha scritturato lui solo l'anno scorso per "Megalopolis", quando "avevo già 86 anni!". Quest'ultimo travagliato progetto, costato 120 milioni di dollari, finanziato in gran parte dalla vendita dei vigneti di famiglia e con un botteghino di appena 14 milioni, diventerà presto un graphic novel nelle mani di Chris Ryall.