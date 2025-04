La paura? Ecco come il cervello la "spegne"

"La dopamina è essenziale per avviare l'estinzione della paura", spiega il neuroscienziato italiano Michele Pignatelli tra gli autori della ricerca. "Abbiamo scoperto che la dopamina attiva specifici neuroni dell'amigdala legati alla ricompensa, che a loro volta stimolano l'estinzione della paura", specifica il ricercatore Xiangyu Zhang. "Ora comprendiamo che disimparare la paura non significa solo reprimerla, ma è un processo di apprendimento positivo alimentato dal meccanismo di ricompensa del cervello. Questo apre nuove strade per la comprensione e il potenziale trattamento di disturbi legati alla paura come il disturbo da stress post-traumatico".