Cervello, creata la prima mappa dell'area del linguaggio

È stata effettuata la prima mappatura dei neuroni in alta risoluzione della porzione dell'organo cerebrale preposta al linguaggio, la cosiddetta area di Broca . La ricerca, pubblicata sulla rivista "Science Advances", è stata realizzata da un team internazionale di ricercatori, per l'Italia hanno partecipato alcuni studiosi del Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) dell' Università di Firenze .

La ricerca Gli studiosi hanno creato un atlante cellulare completo della corteccia del cervello umano a livello di singola cellula. Gli scienziati, spiega una nota, hanno utilizzato una combinazione di tecniche avanzate di imaging e analisi dati per ricostruire l'architettura cellulare dell'area di Broca.

Un approccio innovativo I ricercatori hanno sviluppato un nuovo modo per documentare e quantificare l'organizzazione cellulare dei neuroni a livello micrometrico mantenendo il riferimento spaziale macroscopico del cervello.

Questo approccio, applicato ad oggi a una singola area cerebrale, potrà essere applicato a varie aree, perfino a interi emisferi, consentendo in futuro di ottenere informazioni fondamentali sulla struttura, e quindi sulla funzione dell'organo cerebrale dell'uomo. I metodi sviluppati saranno utilizzati per studiare la connettività di quest'ultimo, in particolare della zona del tronco encefalico.