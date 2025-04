Il cardinale Angelo Becciu ha confermato il passo indietro in vista del Conclave. L'annuncio in una nota, in cui spiega che "avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza".