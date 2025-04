Conclave 2025, il card. Becciu verso il passo indietro

Secondo fonti vaticane, il cardinale Angelo Becciu avrebbe scelto di fare un passo indietro rispetto alla sua partecipazione al Conclave 2025 come elettore. Durante la congregazione generale di questa mattina, Becciu avrebbe inizialmente difeso il suo diritto a essere presente, ma alla fine ha comunicato la sua decisione di ritirarsi. Si attende in giornata una nota ufficiale del cardinale per confermare la notizia. Nella stessa congregazione era stata decise la data dell'inizio del Conclave: il 7 maggio 2025.