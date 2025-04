Dazi, Casa Bianca contro Amazon: "Mostrare il costo delle tariffe è un atto ostile" | Bessent (Tesoro): "Vogliamo che l'Ue tolga le tasse digitali"

La Casa Bianca ha definito un "atto ostile e politico" la decisione di Amazon di mostrare i costi dei dazi ai consumatori americani, specificandoli nel prezzo esposto. Il segretario del Tesoro, Scott Bessent, ha affermato che gli Stati Uniti vogliono che l'Ue rimuova le "ingiuste tasse sui servizi digitali per i nostri internet provider". Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump intende attenuare l'impatto dei dazi sulle auto prodotte all'estero, impedendo che si accumulino ad altre tariffe commerciali da lui imposte e alleggerendo alcuni dazi sui componenti esteri utilizzati per la produzione di veicoli negli Usa. In base a questa mossa, le case automobilistiche che pagano i dazi di settore non saranno soggette anche ad altri dazi, come quelli su acciaio e alluminio. La decisione sarebbe retroattiva, il che significa che le case auto potrebbero essere rimborsate per tali tariffe già pagate. Intanto il tycoon, in un'intervista a The Atlantic, ha affermato: "Governo gli Usa e il mondo, nessuno può fermarmi".