Manuel Bortuzzo su Lulù Selassié: "La sua era follia non amore"

Gli appostamenti a Manchester e Madeira - "Mi ha seguito prima a Manchester poi a Madeira dove mi trovavo per le gare di nuoto. Mi lasciava dei biglietti sotto la porta della mia stanza con scritto: Sono Lulù, vieni nella mia camera. La prima volta sono andato e ho finto per tamponare questa situazione. A Madeira però non sono andato, non reggevo più la situazione, e a quel punto è venuta lei da me e mi ha messo le mani addosso. Non ho reagito, le ho detto solamente ci vediamo in tribunale" ha concluso Manuel Bortuzzo.