Stalking al campione di nuoto Bortuzzo, condannata a un anno e otto mesi Lucrezia Selassiè

Il gup di Roma ha condannato a un anno e otto mesi (pena sospesa), Lucrezia Hailé Selassiè, sedicente principessa etiope, per stalking ai danni di Manuel Bortuzzo, il campione di nuoto paralimpico. La donna era accusata di aver perseguitato Bortuzzo per mesi, arrivando a minacciarlo di morte se non fosse tornato con lei. Il pm aveva chiesto una condanna a un anno e quattro mesi nell'ambito di un processo svolto con il rito abbreviato.