Abusi sulla moglie, condannato a morte vedovo di star nigeriana

Il vedovo della nota cantante gospel nigeriana Osinachi Nwachukwu è stato condannato a morte per impiccagione in relazione al decesso della moglie, avvenuta tre anni fa. Lo riporta la Bbc, ricordando che all'inizio si pensava che l'artista 42enne fosse morta per un cancro alla gola. In seguito, la famiglia della cantante ha reso pubbliche le accuse di violenza domestica puntando il dito contro il marito, Peter Nwachukwu, per abusi che hanno portato alla morte della donna. L'Alta corte della capitale nigeriana, Abuja, lo ha ritenuto colpevole di 23 capi d'imputazione tra cui omicidio colposo, dandogli la pena massima prevista per il reato. L'uomo, che ha negato le accuse, ha diritto di ricorrere in Appello.