Corte penale internazionale: cos'è, come funziona, quali Stati aderiscono e quali no

La competenza della Corte penale internazionale è limitata ai reati più gravi che riguardano la comunità internazionale: genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. A questi tre, è stato aggiunto di recente anche il crimine di aggressione. La Corte ha competenza complementare a quella dei singoli Stati che vi aderiscono. Perciò può intervenire se e solo se gli Stati non possono (o non vogliono) agire con tribunali propri per punire crimini internazionali. Inoltre, la Corte non può procedere nei confronti di cittadini di Stati non aderenti allo Statuto o di situazioni verificatesi sul territorio di tali Stati, se non con il loro consenso espresso ad hoc. Il consenso dello Stato non è però necessario quando il caso è sottoposto alla Cpi direttamente dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite. L'esigenza di una Corte penale internazionale nasce al termine della Seconda guerra mondiale: il primo seme furono i tribunali militari istituiti per celebrare il Processo di Norimberga e il Processo di Tokyo. Il tribunale di Norimberga, in particolare, nel corso degli anni pronunciò diverse sentenze che ampliarono nei fatti la sua giurisdizione al di là dell'ambito originale per cui era stato costituito (crimini di guerra), inserendovi anche i crimini contro l'umanità e contro la pace.