Gaza, Hamas respinge l'ultima proposta di Israele per la tregua | Proseguono i raid israeliani: 77 morti

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 545. Hamas ha annunciato di aver respinto l'ultima controproposta israeliana per la tregua. Aerei israeliani hanno effettuato diversi attacchi nella Striscia di Gaza, a Khan Younis, Rafah e Jabalia: secondo Al Jazeera, che cita fonti mediche, le vittime sono 77. A Beit Lahiya, nel nord di Gaza, nuova protesta di massa contro Hamas: la folla scesa in strada tra le rovine chiede la rimozione del movimento islamista e la fine della guerra. Nei giorni scorsi proteste simili si erano interrotte perché Hamas avrebbe minacciato, e persino ucciso, coloro che avevano preso parte alle manifestazioni.