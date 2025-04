Shopping compulsivo: come vincere lo slancio morboso agli acquisti

I LOVE SHOPPING: COME E PERCHÉ – Il fenomeno dello shopping compulsivo è stato descritto con arguzia e precisione da Madeleine Wickham, ovvero Sophie Kinsella, nella fortunata serie di bestseller I love shopping, nei quali si raccontano le peripezie di Rebecca Bloomwood, detta Becky, giovane giornalista inglese di economia del tutto incapace di tenere sotto controllo le proprie finanze quando si trova davanti a una vetrina accattivante. In psicologia, questa smania irrefrenabile agli acquisti è chiamata oniomania, che in greco antica significa “mania di comprare ciò che è in vendita”, da onios = "in vendita," e mania = follia. Il disturbo, che non è comunque incluso nella lista delle malattie mentali dalla American Psychiatric Association, colpisce soprattutto le donne giovani, in particolare tra i 25 e i 40 anni, appartenenti alla classe sociale media. In loro, i nuovi acquisti avvengono sotto la spinta di un impulso irrefrenabile e generano intenso piacere e gratificazione. Si tratta però di un piacere di breve durata: gli oggetti acquistati perdono rapidamente le loro attrattiva, vengono quasi subito messi da parte, regalati o addirittura buttati via, mentre resta un cocente senso di colpa e vergogna per non aver saputo resistere all'impulso e per aver dilapidato somme anche ingenti di denaro. In questi ultimi anni il problema si è acuito con la crescente consuetudine di effettuare acquisto online. A volte i primi segnali di compulsione allo shopping si manifestano già nell’adolescenza e, una volta instaurato, il fenomeno non conosce remissione: per questo occorre combatterlo fin dal suo insorgere. Il fatto che gli acquisti richiedano spesso una spesa al di sopra delle proprie disponibilità economiche e che assorbano una quota significativa di tempo non sono ragioni capaci di far desistere da sessioni di shopping che possono protrarsi anche per sei o sette ore consecutive.