L'Oroscopo ti accompagna a fare shopping con le amiche

Molto spesso, infatti, il consiglio di un’amica ci spinge ad acquistare una cosa invece che un’altra. In base al nostro Segno Zodiacale , l’Oroscopo ci svela cosa compriamo più frequentemente quando decidiamo di fare acquisti, in stile Sex and the City. Le Stelle riescono ancora a darci nuove ispirazioni.

ARIETE - In tua compagnia, le tue amiche non hanno paura di avventurarsi in negozi di moda audace e provocante. Vi divertite a provare gonne corte, abiti aderenti, scollature audaci e lingerie sensuale. Per te è naturale far loro complimenti e incoraggiarle mentre esplorano stili audaci e sexy. Per te è importante che i capi che scegliete di acquistare e di indossare trasmettano un messaggio di libertà e autostima.



TORO - Tendenzialmente eviti di andare a fare shopping per comprare qualcosa di inutile e fai sempre bene i tuoi conti in anticipo. Quando però decidi di andare a far compere con le amiche, ti dai allo shopping compulsivo e puoi trascorrere l'intera giornata andando da un negozio all'altro, cercando di trovare le migliori offerte e acquistando abbigliamento, accessori e scarpe (oppure cibo).



GEMELLI - Chi ti conosce bene, sa che ti perderesti molto volentieri dentro ad una libreria, scegliendo romanzi, libri di cucina, di viaggio o di sviluppo personale. Ti diverte selezionare titoli che rispecchino gli interessi delle tue amiche e spesso ti scambi consigli letterari con le persone che incontri ferme negli scaffali. Non ti tiri indietro nemmeno per andare alla ricerca di borse o accessori di ogni tipo.

CANCRO - Lo shopping ideale per te consiste nell’andare un mercatino dell'usato o un negozio di abbigliamento vintage alla ricerca di pezzi unici e di tendenza del passato. Ti piace l’idea di scegliere abiti retrò e accessori vintage per te o per le tue amiche. Inoltre, sei particolarmente amante della biancheria per la casa: lenzuola, tovaglie, teli per il bagno o semplici cuscini. Li adori tutti quanti!



LEONE - Le tue amiche sanno benissimo che andare a fare shopping con te significa intraprendere il tour delle boutique di lusso. Insieme potete esplorare atelier di alta moda e negozi di designer, alla ricerca di capi di lusso e pezzi esclusivi. Investire in abiti di qualità e di design è uno dei tuoi hobby preferiti. Inoltre, rimani sempre affascinata dalle gioiellerie e non esiti a comprarti anelli o collane vistose.



VERGINE - Per te è veramente divertente andare con le tue amiche alla ricerca di utensili da cucina e accessori culinari, cercando pentole, padelle, taglieri e utensili specializzati. Non sempre scegli di acquistare gadget da cucina innovativi e utensili di qualità: dipende dal budget che ti sei data. Sicuramente, in tua compagnia, si fanno solamente acquisti convenienti. Ti piace molto anche visitare le erboristerie.



BILANCIA - Dello shopping con le amiche adori soprattutto le sessioni di prova in camerino: ti diverti a provare vari capi d'abbigliamento, scambiandoti pareri e suggerimenti. E consigli sempre accuratamente di acquistare gli indumenti che valorizzano al meglio la figura di ciascuna. Inoltre, non puoi fare a meno di trascorrere un po’ di tempo in profumeria per acquistare dei trucchi o le tue fragranze preferite.

SCORPIONE - Insieme a te, le tue amiche si immergono in un mondo di sensualità e femminilità. Esplorano negozi di lingerie alla ricerca di set intimi che valorizzino le loro curve. Provano reggiseni, slip e babydoll, condividendo risate e consigli con te. Tu le spingi sempre a scegliere capi che le facciano sentire irresistibilmente belle e sicure di sé, proprio come te. Anche i sex-toys ti incuriosiscono.



SAGITTARIO - Le tue amiche si devono rassegnare all’idea che, quando vanno a fare shopping con te, è un obbligo visitare qualche negozio di articoli sportivi, cercando abbigliamento e attrezzature per fare attività fisica. Quasi sempre scegli di acquistare leggings, scarpe da ginnastica, pesi, ecc. Sei entusiasta anche quando devi scegliere degli accessori nuovi oppure devi acquistare un nuovo trolley per partire.



CAPRICORNO - Tutte le tue amiche sanno che conosci i migliori negozi di forniture per l'ufficio e scelgono sempre di andare con te alla ricerca di articoli che rendano il lavoro più piacevole: penne, quaderni, organizer e accessori di design. Ti piace l’idea di condividere con loro preziosi suggerimenti per creare ambienti di lavoro funzionali e stilosi, scegliendo prodotti che esprimano la loro personalità unica.



ACQUARIO - Sei veramente felice che si possa fare shopping online e riesci a scambiarti suggerimenti con le tue amiche condividendovi dei semplici link. Oppure vi potete sedere insieme e sfogliare il web alla ricerca delle ultime tendenze di moda, facendo acquisti comodamente da casa. Conosci i migliori siti di shopping online sia per l’abbigliamento che per articoli originali tecnologici e all’avanguardia.



PESCI - Quando sei con le tue amiche, non puoi fare a meno di dirigerti verso i più rinomati negozi di calzature, alla ricerca del paio di scarpe perfetto per i tuoi piedini. Provate diversi stili, colori e altezze di tacco, condividendovi pareri e consigli. Alla fine, tu scegli sempre quelle che ti fanno sentire sicure e glamour. Se ne hai la possibilità, ti piace anche fare qualche regalo a chi viene a fare shopping con te.