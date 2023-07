Oroscopo: con quale Segno dovresti andare in vacanza?

Scegliere la persona giusta con cui andare in vacanza può fare la differenza: Segno per Segno, le affinità per viaggiare

C’è chi preferisce godersi delle vacanze rilassanti e chi invece vuole fare baldoria. L’Oroscopo ci suggerisce con chi andare in vacanza in base al nostro Segno Zodiacale : lasciamo che le Stelle ci conducano verso orizzonti felici e spensierati!

L’Oroscopo ci insegna anche a organizzarci per l’ estate. Scegliere la persona giusta con cui andare in vacanza può fare la differenza per rendere magica e speciale la nostra estate.

ARIETE - Ti piace l’idea di trascorrere le tue vacanze in compagnia di una persona che ami fare sport. Per te ci vuole un atleta avventuroso come il Sagittario. Infatti, ama mantenere un'attività fisica durante le vacanze. Sarà entusiasta di praticare sport come surf, kayak, arrampicata o sci. La loro energia e determinazione ti ispireranno a superare i tuoi limiti e a sperimentare nuove sfide.



TORO - Per rilassarti durante le vacanze, ti piacerebbe trascorrere tanto tempo in mezzo alla natura. Il Segno giusto per te è quello della Vergine perché si sente a proprio agio all'aperto e ama immergersi nella natura. Sarà entusiasta di fare escursioni, ammirare paesaggi mozzafiato e osservare la fauna selvatica. La sua connessione con l'ambiente ti farà apprezzare ancora di più la bellezza della terra.



GEMELLI - Quest’estate hai deciso di voler sperimentare come compagno di viaggio qualcuno dello Scorpione. Sarà in grado di stupirti e di pianificare un itinerario dettagliato, evitando le trappole per turisti e scoprendo i luoghi nascosti di ogni località che sceglierete di visitare. La sua abilità di orientamento ti farà risparmiare tempo e ti porterà alla scoperta delle gemme segrete del posto.

CANCRO - Hai deciso che quest’estate vuoi godere dei piaceri della vita e perciò potresti andare in vacanza con un amante del cibo come il Toro, che apprezza i sapori del mondo e cerca sempre le migliori esperienze gastronomiche. Sarà un piacere assaggiare piatti locali, esplorare mercati alimentari e scoprire ristoranti tradizionali insieme. Ogni pasto diventerà un'occasione per deliziare il palato e sperimentare nuovi gusti.



LEONE - Con Venere al tuo fianco per tutta l’estate, vuoi divertirti. Il giusto compagno di viaggi può essere il festaiolo Segno dei Gemelli, che ama divertirsi e sperimentare la vita notturna delle città. Sarà entusiasta di scoprire i migliori locali, partecipare a feste e ballare fino all'alba. La sua energia contagiosa ti farà vivere notti indimenticabili. Insieme al Gemelli puoi cancellare la parola “noia” dal tuo vocabolario.



VERGINE - Ti piacerebbe tanto andare in vacanza con qualcuno appassionato di cultura. Il Segno del Cancro è pronto per soddisfare le tue richieste. Si farà incuriosire dalla storia, dall'arte e dalla cultura di diversi paesi. Sarà felice di visitare musei, monumenti storici e siti archeologici. Ogni passeggiata con loro sarà un'opportunità per imparare qualcosa di nuovo e approfondire la comprensione di una destinazione.



BILANCIA - Ti piace immortalare i migliori momenti delle tue vacanze e apprezzi trascorrerle con chi, come te, ama fotografare i paesaggi e i momenti più felici e significativi. L’Acquario può riuscire sicuramente a vedere il mondo attraverso l'obiettivo di una macchina fotografica. Sarà sempre alla ricerca delle migliori prospettive e luoghi affascinanti da immortalare. La sua creatività e sensibilità artistica ti stupirà.



SCORPIONE - Non sei di splendido umore per affrontare l’estate e gradisci la compagnia di poche persone. Tra queste ci sarà sicuramente qualche amica del Segno dei Pesci cui potrai condividere momenti di gioia e difficoltà. Sarà sempre pronta ad ascoltarti, a sostenerti e a creare ricordi duraturi. La sua presenza renderà il viaggio ancora più speciale e significativo. E, soprattutto, ti riempirà di coccole.

SAGITTARIO - Dato che hai già troppi problemi lavorativi e familiari, in vacanza non vuoi pensare a niente. Il tuo compagno di viaggi ideale è il Leone. Come ben sai, ama vivere esperienze di lusso e cercare il massimo comfort durante le vacanze. Sarà felice di soggiornare in resort di lusso, gustare cibi prelibati e godersi servizi esclusivi. La sua attenzione ai dettagli e alla qualità ti faranno sentire viziato e coccolato.



CAPRICORNO - Quest’estate dovresti seriamente prendere in considerazione di andare in vacanza con l’Ariete: esploratore avventuroso. L’Ariete è sempre pronto a scoprire nuovi luoghi e vivere emozioni forti. Sarà entusiasta di arrampicarsi su montagne, fare trekking nella giungla o fare immersioni subacquee nelle barriere coralline. Il suo spirito intraprendente renderà ogni giorno un'avventura indimenticabile.



ACQUARIO - La tua non sarà un’estate particolarmente spensierata e gradiresti trascorrerla con qualcuno che rispetti i tuoi spazi, come il Capricorno. È solitario e preferisce viaggiare da solo, in cerca di avventure e di tempo per riflettere. Sarà una compagnia tranquilla, apprezzerà i momenti di silenzio e di contemplazione. La sua indipendenza e spirito di avventura ti ispireranno a scoprire la bellezza della solitudine.



PESCI - Quest’estate hai deciso di rilassarti e puoi sicuramente farlo in compagnia di qualcuno della Bilancia, grande amante del relax. Insieme prediligerete rilassarvi e rigenerarvi durante le vacanze. Sarà felice di trascorrere giornate in spiaggia, visitare spa o godersi tranquille passeggiate in natura. La sua serenità e capacità di godersi il momento presente ti aiuteranno a distenderti e a prenderti cura di te stesso.