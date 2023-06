Oroscopo: da chi o da che cosa devi staccare la spina?

A volte, basta eliminare una piccola abitudine negativa per sentirsi immediatamente meglio. L' Oroscopo e le Stelle ci suggeriscono da cosa (o da chi) ogni Segno Zodiacale dovrebbe allontanarsi per riposare davvero e per vivere più in pace con se stesso.

ARIETE - Dovresti assolutamente evitare di frequentare persone con cui lavori. Infatti, rischiereste di parlare di lavoro anche in momenti in cui sarebbe meglio divertirsi, svagarsi o godersi semplicemente un buon calice di vino. Le pressioni economiche e lavorative non ti aiutano a fare spazio nella mente e a pianificare un futuro glorioso. Rilassati e prenditi dei momenti tutti per te, per l’amore e gli amici!



TORO - Gli impegni familiari stanno assorbendo tante delle tue energie e, sebbene non sia possibile fuggire dalle tue responsabilità (non rientra nella tua natura), dovresti trovare il modo per stare lontano da casa il più spesso possibile. Concediti delle piccole gite fuori porta con i tuoi amici o col partner. Potrebbe essere anche un modo per riportare un po’ di brio e vitalità nella vita di coppia.



GEMELLI - Ti piacerebbe poter prendere tre mesi di ferie per staccare la spina dal lavoro e da tutto ciò che gli ruota intorno. Non riesci proprio a capire come sia possibile che spuntino fuori problemi all’improvviso, uno dopo l’altro. Anche se sei costretta a fare rinunce e sacrifici, questo non significa che tu non debba concederti il tempo di un aperitivo o di una vacanza spensierata in compagnia dei tuoi amici.



CANCRO - Chiudi gli occhi e pensa a qualcosa da cui vorresti allontanarti completamente: i pensieri negativi e l’auto-giudizio sono sicuramente in cima nella tua lista. Rilascia immediatamente tutto ciò che ti conduce nei lati oscuri della tua mente. Coltiva l'amore e la gentilezza verso te stessa, accettando i tuoi difetti e celebrando le tue qualità positive. Ce ne sono veramente più di quante tu possa immaginare.

LEONE - Anche se non ne sei pienamente consapevole, puoi sicuramente concederti di staccare la spina per qualche giorno dal lavoro e dalle responsabilità: dedica del tempo per staccare completamente e concediti delle pause rigeneranti. Il partner sarà sicuramente felice di una decisione di questo tipo e trovereste il modo per rendere ancora più appagante e soddisfacente la vostra vita sentimentale e sessuale.



VERGINE - Cosa ne dici di staccare la spina dalle preoccupazioni e dallo stress? Cerca di lasciar andare tutto ciò che in questo momento della tua vita potrebbe affliggerti, soprattutto i pensieri negativi. Concentrati, invece, sul momento presente e sulle cose positive che ti circondano. Ce ne sono tante e, se starai lontano da alcune persone negative, riuscirai a vedere tutta la magia che ti sta intorno.



BILANCIA - C’è qualcosa di cui ti dovresti liberare al più presto: il perfezionismo: Smetti di cercare la perfezione in ogni aspetto della tua vita. Accetta che sia normale fare errori e imparare dalle esperienze. Vivere nel presente e guardare al futuro con ottimismo può portare una maggiore felicità e serenità. Quindi, coltiva la tua autostima e preparati a vivere delle giornate felici ed entusiasmanti.



SCORPIONE - Hai assolutamente bisogno di staccare la spina dalle aspettative e pressioni sociali. Libera te stessa da tutto ciò che in questo momento della tua vita può pesare su di te. Sii autentica e vivi secondo i tuoi valori e desideri personali. Evita di confrontarti costantemente con gli altri. Concentrati sul tuo percorso individuale e sulla tua crescita personale, piuttosto che sulla competizione. Coraggio!

SAGITTARIO - Avresti seriamente bisogno di staccare la spina dallo stress e dai problemi familiari: non hai più tempo per te stessa! Dovresti ritagliarne almeno un po’ per fare ciò che ami. Coltiva hobby, passioni e attività che ti portano gioia e ti permettono di esprimere la tua creatività. Lascia momentaneamente da parte le tue preoccupazioni. Se devi proprio affrontare un trasloco, lo farai più serena.



CAPRICORNO - Allontanati da relazioni tossiche o negative che possono influenzare il tuo benessere emotivo. Cerca di circondarti di persone positive che ti sostengono e ti ispirano. Il fatto che in passato tu ti sia sentita attratta da un certo tipo di partner, non significa che tu ora non possa voltar pagina. Chiudere i conti in sospeso può essere utile per liberare spazio e accogliere qualcuno di nuovo nella tua vita.



ACQUARIO - Ti sembrerà assurdo o impossibile da mettere in atto, ma proprio tu dovresti staccare la spina dalla tecnologia e dispositivi elettronici: prenditi una pausa dal cellulare, dall’ipad, dalle chat e dai social media può seriamente permetterti di ritrovare una connessione più profonda con te stessa e con il mondo reale. Ci vorrebbe un week-end immersa nella natura, per meditare e riposarti sola o con poche persone.



PESCI - Non stai vivendo un periodo particolarmente divertente e, per sentirti più in armonia con te stessa, dovresti allontanarti repentinamente dalle routine monotone: rompi gli schemi della tua quotidianità, cercando nuove esperienze e sfide. Sperimenta cose nuove che possono portare gioia e divertimento nella tua vita. Potresti anche decidere di frequentare persone diverse da quelle a cui sei abituata.