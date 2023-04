Oroscopo: con quale Segno non ti annoi mai?

E ce ne sono altre che, invece, tengono sempre accesa la nostra curiosità. In loro compagnia sappiamo che non sarà mai possibile annoiarsi . In base al nostro Segno Zodiacale, l’Oroscopo e le Stelle ci svelano con quale Segno la noia resterà una meta sconosciuta.

ARIETE - Uno dei Segni con cui spendi più volentieri il tuo tempo è sicuramente il Leone. Spesso questo è proprio il Segno più ricorrente tra le tue migliori amiche. Vi accumuna l’entusiasmo e la passione che mettete in ogni cosa che fate. Il coraggio del Leone è per te un modello a cui tendere, la sua fierezza ti affascina e sei del parere che la sua lealtà non passi mai di moda. Sarà una lotta per vincere!



TORO - Il Segno dei Pesci, con le sue mille sfaccettature, è sicuramente quello in grado di mantenere desta più a lungo la tua attenzione. La sua fantasia apre le porte a nuovi mondi, per te sconosciuti. La sua dolcezza ti fa sentire completamente a tuo agio e trascorreresti giornate intere a ricevere le sue coccole e le sue carezze. Ogni tanto ti serve trascorrerci del tempo insieme per evadere dalla realtà.



GEMELLI - Per tua natura, ti annoi molto facilmente e sono poche le persone per cui nutri una sincera curiosità. Tra queste, va sicuramente annoverato il Segno della Vergine. La sua intelligenza e la sua ironia riescono spesso a sorprenderti e potresti passarci ore e ore a chiacchierarci insieme. La sintonia mentale che trovi con la Vergine è rara ed è per questo che va custodita come un tesoro prezioso.



CANCRO - Sei una persona abbastanza sedentaria e basta veramente poco per renderti felice. Tuttavia, spesso ti lamenti e, per evitare che questo accada, hai bisogno di avere vicino a te persone pazienti e accomodanti. Il Toro è sicuramente uno di quelli con cui trascorri più volentieri il tuo tempo e in sua compagnia è difficile annoiarsi. Sdraiati sul divano, potete guardare un film e sorseggiare del buon vino.



LEONE - Sei una persona irruenta e non è facile stare in compagnia di una persona egocentrica come te, che ama circondarsi da persone gentili, brillanti, appariscenti e galanti. Il Segno della Bilancia è probabilmente l’unico che non sostituiresti mai con nessun altro al mondo. Non solo ti riempie di complimenti (anche in amicizia), ma è un piacere che sia al tuo fianco in tante occasioni mondane.



VERGINE - Sei una persona critica, esigente e puntigliosa. Non solo ti annoi facilmente, ma consideri anche poco intelligenti la maggior parte delle persone che conosci. Il Segno che riesce ad incuriosirti più degli altri è sicuramente lo Scorpione: la sua meticolosità, in tante circostanze, è simile alla tua. Il suo modo contorto di ragionare è un rebus e per te è molto divertente provare a risolverlo.



BILANCIA - Socievole e loquace, per te è bello trascorrere il tuo tempo in compagnia di persone che sappiano essere buone interlocutrici su qualsiasi tematica. Ecco perché ti trovi tanto bene con il Segno del Sagittario: insieme potreste trascorrere ore e ore al telefono senza mai annoiarvi. Un viaggio insieme potrebbe essere la scelta migliore di tutta la tua vita. È un peccato che tu non sappia scegliere.



SCORPIONE - Nonostante il tuo carattere spigoloso, sei una persona che ama la tranquillità e ti piace avere a che fare con persone che siano rilassate esteriormente, ma che abbiano un mondo interiore ricco da condividere con te. Ecco perché non ti annoierai mai in compagnia del Segno del Cancro. Il mondo delle sue emozioni ti affascina e ti piace riuscire a comprendere con lo sguardo quello che prova.



SAGITTARIO - Sei una persona che ama viaggiare ed esplorare luoghi che ti facciano assaporare nuove emozioni e conoscere nuove culture e tradizioni. Ti annoi sicuramente in compagnia di persone che sono troppo legate alle loro abitudini. Il Segno che riuscirà sempre a sorprenderti e incuriosirti è quello dell’Acquario. Ti piacerebbe avere più tempo da trascorrerci insieme. Vi piacete e c’è stima reciproca.



CAPRICORNO - Presa dai tuoi impegni personali e professionali, non solo non hai tempo da perdere con le persone noiose, ma sei anche molto selettiva con persone che hanno interessi simili ai tuoi. Un Segno che riesce sempre a incuriosirti è quello dell’Ariete. Il suo entusiasmo per te è qualcosa di extraterrestre, eppure riesce a coinvolgerti in qualche folle impresa che non riusciresti mai a fare da sola.



ACQUARIO - Soltanto una persona che si annoia tanto facilmente quanto te è in grado di capirti. Stiamo parlando del Segno dei Gemelli, con cui hai tante affinità. Entrambi detestate fare sempre le stesse e frequentare sempre le solite persone. Avete bisogno di nutrire le vostre menti con letture interessanti e misteriose. Non vi annoiate insieme perché sapete stare nella stessa stanza senza calcolarvi.



PESCI - Tutto ciò che è insolito o stravagante ti affascina, ma dopo poco tempo la tua curiosità si spegne. Rimane invece accesa in compagnia di persone che sappiano portare nella tua vita qualcosa di nuovo e di diverso da quel a cui sei abituata. Il Segno del Capricorno riesce sicuramente a tenere vivo il tuo interesse, insegnandoti a gestire e organizzare le tue giornate in modo efficiente e realistico.