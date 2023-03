Oroscopo: quanto sono ospitali i 12 Segni

Infatti, a volte capita a tutti di ricevere la richiesta da parte di amici o parenti che vivono lontano di essere ospitati perché hanno degli impegni lavorativi o semplicemente per trascorrere un po’ di tempo insieme . Non tutti, però, amano condividere i propri spazi con le persone care.

ARIETE

Tu sei abituata a far squadra in qualsiasi contesto della vita. Ti circondi sempre di persone con cui collabori o con cui condividi i tuoi tantissimi hobby. Non hai bisogno che si crei troppa confidenza per decidere di ospitarli a casa tua. Per te è del tutto spontaneo e naturale. Non ti preoccupi, però, che in casa ci sia tutto quel che occorre per rendere il soggiorno degli ospiti particolarmente comodo.



TORO

Sei una persona abbastanza accomodante e disponibile. Tuttavia, prima di ospitare qualcuno a casa tua, ci devi riflettere e, soprattutto, hai bisogno di un tempo per organizzare gli spazi dentro casa e fare in modo che ai tuoi ospiti non manchi nulla. Non sopporti che vengano utilizzati i tuoi prodotti di bellezza e, onde evitare problemi, li fai sparire dalla circolazione quando ci sono ospiti in casa.



GEMELLI

Potenzialmente saresti una persona abbastanza ospitale. Il problema è che tu non trascorri tantissimo tempo dentro casa e potrebbe capitarti di uscire in qualsiasi orario o di invitare qualcuno a pranzo o a cena all’ultimo momento. Sicuramente metti a disposizione il tuo divano letto per gli ospiti, ma non è garantito che possano trovare anche delle lenzuola o delle coperte a loro disposizione.



CANCRO

Hai un appartamento molto confortevole e ti piace trascorrere tanto tempo in casa con la tua famiglia e i tuoi parenti. Per te c’è sempre un posto in più a tavola anche per eventuali amici di tuo marito, dei tuoi figli o per la nuova fidanzata di tuo nipote. Se qualcuno ti chiede ospitalità per qualche giorno, se ne hai la possibilità, gli metti addirittura a disposizione una camera da letto.

LEONE

Ti piace essere circondata da persone con cui condividere le tue esperienze di vita, ma questo non significa che tu desideri vederle circolare in giro per casa tua, a meno che non disponga di spazi molto aperti. Quando vengono a trovarti degli amici che vivono in città diverse dalla tua, se non hai una stanza in più a casa, esclusi di farli dormire nel divano letto o in camera insieme a te.



VERGINE

Per te è fondamentale tenere l’ordine e la pulizia dentro casa e non ami che arrivino amici o parenti a disordinare tutto. Quando ti viene chiesta ospitalità, però, non ti tiri indietro e cerchi di fare in modo che trovino ogni cosa al posto giusto per rendere confortevole la loro permanenza. Non sempre riesci a tenere la calma quando lasciano carte sporche o piccoli rifiuti in giro per casa.



BILANCIA

Il fatto che tu sia una persona socievole e simpatica non significa che tu sia anche disposta ad ospitare chiunque a casa tua. Solitamente, infatti, preferisci mantenere la distanza con persone che non conosci bene o che hanno abitudini tanto diverse dalle tue. Qualche volta ti capita di ospitare i tuoi parenti e fai in modo che restino in casa solo per dormire, a costo di pagargli ogni pasto fuori.



SCORPIONE

Apparentemente sembri una persona un po’ burbera e scontrosa, ma in realtà sai essere molto affettuosa e ospitale con le persone a cui vuoi bene (che possono essere contate sulle dita delle tue mani). Metti a disposizione dei tuoi ospiti qualsiasi cosa di cui abbiano bisogno, fai scegliere cosa desiderino mangiare e prendi un po’ di tempo per scambiarvi le vostre confidenze più intime e riservate.



SAGITTARIO

Se sempre in giro per il mondo e ti ritrovi più facilmente nel ruolo della persona che viene ospitata piuttosto che in quella che ospita. Le poche volte che accade, cerchi di lasciare il tuo intero appartamento a chi ne ha bisogno, in modo da garantirgli il massimo della privacy e ti organizzi per passare qualche giorno fuori. Condividere i tuoi spazi con gli altri non garantisce l’ordine dentro casa.



CAPRICORNO

Trovi abbastanza sfacciate le persone che ti chiedono ospitalità, anche se si tratta di parenti o amici molto stretti. Se non sei tu a proporre di dormire o trascorrere qualche giorno a casa tua, sarebbe meglio non chiedertelo perché ti sentiresti a disagio e, in alcuni casi, potresti anche dire apertamente che non puoi o non vuoi. Non ti piace condividere il letto con nessuno, a volte nemmeno col partner.



ACQUARIO

Sei una persona molto ospitale e disponibile e non riesci a dire di no nemmeno quando avresti bisogno di stare per un po’ di tempo da sola. Ci sono amicizie strette con cui puoi condividere serenamente anche il tuo letto. Metti a loro disposizione tutto ciò di cui hanno bisogno e fai in modo di fargli trovare anche il loro cibo preferito in frigo. Questo vale per una durata massima di tre giorni.



PESCI

Amorevole, generosa e disponibile, sei probabilmente la persona più ospitale che si possa incontrare. Non solo fai in modo che i tuoi ospiti si sentano a tuo agio a casa tua, ma cucini per loro, metti a disposizione la tua auto oppure li accompagni dove desiderano, li coccoli e li vizi, soprattutto se si tratta di amici che non vedi frequentemente. L’ordine, però, a casa tua non è contemplato.