Oroscopo: i 12 Segni e gli amori primaverili

La primavera è la stagione dei nuovi amori e l'Oroscopo ci svela come ogni Segno Zodiacale vivrà le storie nate in questo periodo

ARIETE - Lui

La primavera accende in te il desiderio di vivere nuove avventure amorose e questa primavera sarà particolarmente entusiasmante perché Giove rimarrà a lungo nel tuo Segno. Sarà facile fare nuove conquiste grazie al tuo sorriso super sexy.

Lei

Non vedi l’ora di scoprire quali sorprese amorose abbia in serbo per te la primavera. Giove nel tuo Segno per tanto tempo ti renderà gioiosa e ottimista. Ti sentirai attratta da partner vivaci e divertenti. Non avrai voglia di essere tu a fare il primo passo.



TORO - Lui

In primavera non si risveglia soltanto la natura, ma si risvegliano anche i tuoi sensi e sarà forte il desiderio di vivere una nuova relazione che possa farti sentire appagato e felice. Desideri incontrare qualcuno con cui fare lunghe passeggiate romantiche.

Lei

Spesso hai bisogno di tempo prima di lasciarti andare con un nuovo partner, ma in primavera sembra che tutto possa procedere con un nuovo ritmo. Sarai circondata da spasimanti che ti corteggeranno in modo molto romantico e convincente. Divertiti!



GEMELLI - Lui

Di solito in primavera ti piace svolazzare da un flirt all’altro, senza troppi pensieri. Quest’anno, però, non sarai dell’umore giusto per svagarti e divertirti e, quando deciderai di dedicare tempo all’amore, lo farai soltanto per qualcosa di importante.

Lei

Gli impegni familiari e lavorativi in primavera saranno talmente tanti che la sfera amorosa sarà l’unica in cui riuscirai a svagarti e divertirti. Tuttavia, avrai veramente poco tempo da dedicare a nuove conoscenze e preferirai coltivare quelle già esistenti.



CANCRO - Lui

Marte nel tuo Segno per diverso tempo ti renderà particolarmente focoso in questa primavera. Allontanerai da te ogni forma di timidezza e, con coraggio e determinazione, ti farai avanti con chi ti piace. Il successo è assicurato e il romanticismo trionferà.

Lei

Sarà una primavera molto eccitante e, finalmente, riuscirai a dar fiducia anche a persone appena conosciute, con cui vivrai avventure indimenticabili. Marte nel tuo Segno ti renderà particolarmente calorosa e intraprendente anche nella sfera dell’eros.



LEONE - Lui

Le occasioni per fare nuovi incontri sicuramente non mancheranno, ma con Mercurio in Toro per tanto tempo, non sarà facile incontrare persone con cui avere uno scambio intellettuale di un certo livello. Ti dovrai accontentare di forti attrazioni fisiche.

Lei

Dopo aver trascorso più di due anni con Saturno contro, hai davvero voglia di innamorarti di qualcuno che sappia valorizzarti, tirando fuori i lati più belli del tuo carattere. Arriveranno nuovi amori, ma sarà bene non avere subito aspettative troppo alte.



VERGINE - Lui

Nonostante Saturno non sia esattamente propenso a farti vivere storie d’amore fugaci e passeggere, i Pianeti in Toro in questa primavera ti faranno invaghire di una persona straniera che incarnerà quei canoni di bellezza che hai sempre ricercato.

Lei

Con Saturno in opposizione, non sarà facile per te lasciarti andare in nuove avventure primaverile. Ti sentirai comunque attratta da persone con un’età anagrafica molto diversa dalla tua. Se son rose, fioriranno. E questa è la stagione giusta.



BILANCIA - Lui

Non sarà una primavera particolarmente rilassante e ti capiterà spesso di rinunce a occasioni di vita mondana a causa dei tuoi impegni lavorativi o di uno stato di salute cagionevole. Qualche piccola avventura, però, è destinata a fiorire lo stesso.

Lei

Sei sempre circondata da tanti spasimanti, ma sembra che non ti importi un granché di nessuno di loro. Passerai gran parte della primavera a pensare ad un vecchio amore. Se proprio desideri rivederlo, perché non gli mandi un messaggio? Non lamentarti.



SCORPIONE - Lui

Hai un carattere difficile e ne sei consapevole. In primavera non avrai alcuna intenzione di fare nuove conoscenze perché devi già combattere con le persone che fanno già parte della tua vita. Eppure, qualcuno potrebbe stregarti con un semplice sguardo.

Lei

Saturno in primavera ti farà sentire il bisogno di costruire una storia d’amore importante. Non c’è più tempo da perdere in storielle inutili. Quindi, non sarai disponibile a passare il tuo tempo con chi ti chiamerà solo perché i suoi ormoni si sono risvegliati.



SAGITTARIO - Lui

La voglia di lasciarti andare alla passione sarà forte in questa primavera, ma a volte dovrai rinunciare ai tuoi appuntamenti più romantici o bollenti a causa di qualche contrattempo familiare o domestico dell’ultimo minuto. Non perdere l’ottimismo.

Lei

La primavera riaccende in te il desiderio di vivere nuove avventure romantiche. Purtroppo, con Saturno dissonante, non riuscirai sempre a trovare il tempo per conoscere qualcuno di nuovo. Giove ti offrirà nuove occasioni, ma non farti troppe aspettative!



CAPRICORNO - Lui

Non sai come sia possibile, ma la primavera riuscirà ad addolcirti e a tirar fuori un romanticismo che non era mai emerso. Se ti lascerai andare, vivrai una storia molto complice e piacevole con una partner che apprezzerà anche i tuoi silenzi.

Lei

La primavera ti regalerà esattamente ciò di cui hai bisogno a livello amoroso: preparati a incontrare un partner che riuscirà a coinvolgerti sia mentalmente che fisicamente. L’entusiasmo non sarà sempre al massimo, ma solo per ragioni familiari.



ACQUARIO - Lui

Alcuni piccoli cambiamenti domestici assorbiranno le tue energie, togliendoti tempo che invece potresti dedicare alla tua vita privata. Arriverà comunque qualche piacevole novità e potresti conoscere qualcuno di nuovo anche sui social network.

Lei

La prima parte della primavera sarà sicuramente più eccitante della seconda e vivrai sicuramente delle storie simpatiche e passionali. Poi subentreranno alcuni problemi di natura familiare che prenderanno il sopravvento sugli altri tuoi impegni.

PESCI - Lui

L’atmosfera primaverile ti renderà particolarmente incline al romanticismo e alla dolcezza. Marte in Cancro porterà giornate all’insegna della passione, che difficilmente dimenticherai. E chissà che, da un’avventura, non possa nascere altro…

Lei

La primavera riesce sempre a rallegrarti e puoi essere certa che anche quest’anno ti innamorerai di qualcuno: di te stessa! Sentirai infatti di non aver bisogno di nessuno per essere felice e questo renderà tutti i tuoi incontri più interessanti.