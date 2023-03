Oroscopo: Saturno in Pesci e i 12 Segni

Le energie planetarie cambiano e hanno effetti diversi sui nativi dei diversi Segni Zodiacali . L’ Oroscopo e le Stelle ci svelano, Segno per Segno, come vivremo questo transito che ci accompagnerà per diverso tempo . Saturno offrirà a tutti grandi opportunità di crescita , a patto che ci si impegni a dare sempre il meglio di sé .



ARIETE

Il transito di Saturno in Pesci non si farà sentire in modo incisivo e netto nella tua vita, ma porterà situazioni difficili da gestire e accettare interiormente. Dovrai forse fare i conti con la separazione dei tuoi genitori o dei tuoi figli o di una coppia di amici che frequentavi spesso. Saturno ti spingerà a cercare spiegazioni scientifiche per tante esperienze spirituali che ti verranno proposte.

TORO

Saturno in Pesci transiterà nell’undicesimo campo, ossia quello legato alla sfera delle amicizie e della vita sociale. Ti chiederà quindi di essere più selettiva e ti spingerà ad allontanare da te tutte quelle persone che frequenti per abitudine e non perché portino concretamente qualcosa di utile nella tua vita. Saturno in questa posizione può aiutarti a ricoprire ruoli autorevoli in società.



GEMELLI

Sentirai la mancanza del supporto di Saturno, che dal Segno dell’Acquario ti ha aiutato a realizzare grandi cose. Saturno in Pesci, invece, ti metterà alla prova in ambito professionale e ti chiederà di fare più sacrifici di quanti tu ne abbia mai fatti in tutta la tua vita. Non sarà più concesso scherzare o giocare, soprattutto se si parla di faccende serie importanti, da cui dipende la tua carriera.



CANCRO

Saturno in Pesci sarà uno dei tuoi migliori complici nei prossimi mesi e anni. Ti sosterrà nelle tue scelte e nelle tue decisioni e ti renderà più determinata e tenace che mai nel portare avanti grandi progetti di vita, anche da sola e anche senza il consenso di tutta la tua famiglia. Con Saturno in questa posizione, potresti incontrare persone che ti guideranno con saggezza e scaltrezza.



LEONE

Sei veramente felice di esserti liberata del transito di Saturno in Acquario, che ha messo sottosopra tutte le tue relazioni. Con Saturno in Pesci dovrai probabilmente lavorare su alcune situazioni del passato che condizionano ancora i tuoi comportamenti e ti limitano in alcuni ambiti della tua vita. Dopo aver superato più di due anni di Saturno contro, questa non potrà che essere una passeggiata.



VERGINE

L’ingresso di Saturno in Pesci corrisponde a quel che viene per te considerato “Saturno contro” perché si va ad opporre al tuo segno solare. Saturno in Pesci, infatti, metterà alla prova le tue relazioni e solo quelle più resistenti e basate su sentimenti sinceri riusciranno a sopravvivere. Saturno ti porterà a frequentare poche persone fidate, che possano davvero apportare qualcosa di bello nella tua vita.



BILANCIA

Il transito di Saturno in Pesci si farà principalmente sentire nella tua quotidianità e nelle piccole cose di tutti i giorni. A volte, tenderai a porti dei limiti inutili, che potrebbero essere superati se solo ti rendessi conto di quanto siano effimeri per la tua vita. Inoltre, Saturno in questa posizione ti chiederà di prestare maggior attenzione al tuo benessere psicofisico. La salute sarà prioritaria.



SCORPIONE

Finalmente Saturno non è più dissonante nei tuoi confronti e, dopo averti fatto tribolare per oltre due anni, ora è pronto a darti una mano dal Segno dei Pesci. Saturno ti renderà più disciplinata e corretta del solito e ti spingerà a fare grandi progetti di vita, che potrebbero riguardare anche l’eventualità di allargare la famiglia e avere un figlio. L’amore verrà vissuto più seriamente del solito.



SAGITTARIO

Il peso di Saturno in Pesci si farà sentire con forza nella tua vita. Sei una persona indipendente e libera, abituata a viaggiare ed esplorare il mondo. Saturno ti chiederà di fermarti e di occuparti di alcune faccende familiari da cui sarà impossibile scappare. Potresti dover affrontare anche un trasloco o un trasferimento impegnativo, che darà comunque una svolta alla lunga positiva alla tua vita.



CAPRICORNO

Saturno in Pesci va ad interferire nella sfera delle comunicazioni e ti chiederà di fare degli sforzi in più per poter crescere in questa direzione. Non sei una persona che ama le lunghe chiacchiere e sei abituata a scegliere poche parole, ma giuste. Saturno in questa posizione ti chiederà anche di essere più partecipe nella vita di fratelli o sorelle che vivranno esperienze importanti per la loro vita.



ACQUARIO

Hai ospitato Saturno nel tuo Segno per tanto tempo e ora, tutto sommato, sei felice che si sia spostato nel Segno dei Pesci. Questo transito, però, ti chiederà di prestare un po’ di attenzione in più nella gestione delle tue finanze. Spenderai probabilmente meno soldi del solito. Saturno ti chiederà di stare con i piedi per terra, senza perdere tempo nemmeno in situazioni dispersive e superflue.



PESCI

Non sai se essere felice di accogliere Saturno nel tuo Segno, ma non puoi fare altrimenti. Saturno non è sicuramente il Pianeta che rispecchia meglio il tuo carattere e ti chiederà di essere più realista. Insomma, è giunto il momento di scendere dalle nuvole e concretizzare quello che desideri. A volte tenderai ad isolarti e sicuramente diventerai una persona più autonoma e indipendente di prima.