Oroscopo: scopri quanto sei aperto al cambiamento in base al tuo Segno

A volte siamo noi a cercarli per smuovere una situazione statica, altre volte ci vengono imposti per forze di causa maggiore. In questo caso, non tutti affrontiamo il cambiamento allo stesso modo : c’è chi va in tilt e chi, invece, reagisce con grande risolutezza.

ARIETE

Non sempre vai a caccia di grandi cambiamenti nella tua vita, specialmente se sei soddisfatta della quotidianità che conduci. Questo, però, non significa che tu tema il cambiamento. Quando si rende necessario, infatti, ti rimbocchi le maniche e vai avanti a testa alta, senza timore di ciò a cui andrai incontro. Sei una persona intraprendente e sai dare coraggio anche alle persone che ti stanno vicino.



TORO

I cambiamenti solitamente ti destabilizzano e ti mandano in tilt. Tu hai impiegato tanto tempo per raggiungere la tua attuale posizione e la sola idea di doverla cambiare ti spaventa. Tuttavia, non ti perdi mai d’animo e dimostri di avere un carattere molto forte anche quando accadono eventi che stravolgono la tua vita. Difficilmente sei tu, di tua iniziativa, ad andare alla ricerca di cambiamenti.



GEMELLI

Per te il cambiamento fa parte della quotidianità. Se proprio non c’è nulla che possa essere cambiato nella tua vita, cambi taglio o colore di capelli. Il problema è che non ti accorgi che spesso imponi anche alle persone che ti stanno vicino dei cambiamenti che non vengono vissuti con la tua stessa leggerezza d’animo. Ed è per questo che molti di loro ti etichettano come persona inaffidabile.



CANCRO

Nonostante le apparenze, tu hai un carattere molto resistente e riesci ad affrontare i cambiamenti più duri della vita con grande forza d’animo. Ci sono dei cambiamenti che ti spaventano, specialmente quando riguardano la sfera familiare o la tua vita sentimentale. In questi casi, ci sono sempre delle avvisaglie che percepisci interiormente e che fingi di non vedere finché non si manifestano.



LEONE

I cambiamenti fanno parte della vita ma, il fatto che li affronti con tanto coraggio non significa che siano di tuo gradimento. Anzi, se proprio si potesse scegliere, ne avresti evitato almeno la metà di quelli che hai vissuto. Non sei abituata a ricevere imposizioni e sei tu che vuoi dettare le regole e stabilire quali cambiamenti ci dovranno essere nella tua vita o in quella degli altri.



VERGINE

Ami troppo le tue abitudini per apprezzare anche il minimo cambiamento che possa interferire con esse. Di fronte ai cambiamenti, una parte di te va completamente in tilt, ma ce n’è un’altra che prende subito in mano la situazione e pianifica tutto affinché anche il cambiamento possa essere incasellato e inserito nei programmi quotidiani. In caso di cambiamenti lavorativi, è l’ansia che prevale.



BILANCIA

È di fronte ai cambiamenti che si può osservare che, dietro una facciata tanto leggera da sembrar superficiale, si nasconde un carattere in grado di far rimbalzare le difficoltà e le preoccupazioni. Uno dei cambiamenti che ti preoccupa di più potrebbe essere quello del tuo corpo con lo scorrere del tempo. Se potessi, faresti volentieri a meno di invecchiare e veder spuntar le prime rughe sul tuo viso.



SCORPIONE

I cambiamenti ti spaventano solo quando sono lenti e non si manifestano subito in tutta la loro intensità. Tu, infatti, sei abituata a vivere grandi emozioni, anche struggenti in alcune circostanze. Sono proprio i cambiamenti che ti permettono di giungere al fondo di tante situazioni da cui poi potrai risalire e rinascere. Non gradisci sicuramente i cambiamenti dettati dai capricci di chi hai vicino.



SAGITTARIO

Il tuo ottimismo non ti abbandona di fronte ai cambiamenti che si presentano nella tua vita. Sei sempre aperta e disponibile a vivere nuove avventure, che ti conducono spesso a cambiare le tue abitudini o la tua quotidianità. Preferisci sorridere alla vita e sorridere anche a quei cambiamenti che hai sempre cercato di evitare. Del resto, il destino potrebbe sapere meglio di te come renderti felice.



CAPRICORNO

A te piacerebbe ricevere un preavviso prima dei piccoli o grandi cambiamenti della vita perché non hai problemi ad affrontarli con la risolutezza e la determinazione che ti contraddistinguono, ma ti innervosisci quando questi cambiamenti ti costringono a mandare all’aria alcuni progetti su cui hai investito tempo ed energia. Non è vero che nulla ti scalfisce e alcuni shock tirano fuori le tue emozioni.



ACQUARIO

Il cambiamento potrebbe essere uno dei punti più fermi della tua vita. Sei abituata a cambiare look, casa, fidanzato, città o lavoro senza batter ciglio. Infatti, sei più spaventata dalla monotonia o dal rischio di restare intrappolata in situazioni che non ti darebbero modo di esprimere te stessa. Quando i cambiamenti vengono imposti da qualcuno, però, tendi anche tu a perdere il controllo.



PESCI

Ti adatti con grande facilità alle diverse circostanze della vita ma, di fronte ad alcuni cambiamenti, rimani inizialmente destabilizzata e la confusione prende il sopravvento. In questi casi è importante che non si generino dipendenze da cibo, fumo, alcol, farmaci o qualsiasi altra cosa. Dentro di te hai tutto ciò che serve per fare del cambiamento una grande possibilità di crescita e di successo.