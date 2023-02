Oroscopo: quale Segno vorresti come nuovo amico?

ARIETE - Sei una persona allegra e socievole. Quando vai a caccia di nuove amicizie, sicuramente non speri di incontrare persone troppo lamentose, critiche o musone. Anche perché, se entri nel tuo mood negativo, hai bisogno di qualcuno che ti faccia tornare il sorriso in breve tempo. La giusta amicizia da incontrare e coltivare potrebbe essere con una persona del Segno dei Gemelli, ironica e vivace.



TORO - Anche in amicizia, così come in amore, hai bisogno di avere vicino a te delle persone stabili, che ti sappiano dare certezze, che siano presenti al momento del bisogno e che non spariscano da un momento all’altro in base a dove tira il vento. Il Segno del Cancro potrebbe essere quello giusto con cui stringere una nuova amicizia. Il suo affetto e la sua tenerezza ti faranno sciogliere il cuore.



GEMELLI - Hai tanti amici e hai uno stile di vita che ti consente di entrare spesso in contatto con nuove persone simili o molto diverse da te. Non ti piacciono i caratteri troppo cupi o spenti, che si intimidiscono di fronte alle tue battute ironiche. Hai bisogno di qualcuno che sappia tenerti testa. Una nuova amicizia del Segno del Leone potrebbe essere quella giusta con cui uscire per non passare mai inosservata.



CANCRO - Non è facile per te dare fiducia alle nuove amicizie perché, probabilmente in passato sei rimasta scottata dopo il comportamento di alcune persone di cui pensavi di poterti fidare. Una nuova amicizia dovrebbe essere in grado di farti capire lentamente che ti puoi fidare, che puoi considerarla un punto di riferimento nel momento del bisogno. Il Segno della Vergine è quello giusto con cui socializzare.



LEONE - Essere tuoi amici a volte potrebbe significare stare a tua disposizione e tollerare un egocentrismo che potrebbe far perdere la pazienza a tanti. Il Segno giusto con cui fare amicizia potrebbe essere il remissivo Segno della Bilancia, che sa essere abbastanza remissivo da accettare le tue decisioni anche quando non le condivide totalmente. Approfittane per farti dare consigli sul tuo look.



VERGINE - Sei una persona molto esigente e, anche nelle amicizie, desideri avere vicino a te persone che sappiano rispettare il tuo tempo e i tuoi impegni. Il Segno dello Scorpione è abbastanza meticoloso da conquistare la tua simpatia. La sua intelligenza ti incuriosisce e nei momenti in cui vi sentite maggiormente affini riesce anche a tirar fuori il suo lato più tenero e protettivo nei tuoi confronti.



BILANCIA - Hai tanti amici, ma sei sempre aperta alle nuove conoscenze. Per te avere una vita sociale intensa, ricca e appagante è sinonimo di felicità. Ti piacciono le persone allegre, con cui passare ore e ore a chiacchierare anche al telefono. Il Segno giusto con cui stringere una nuova amicizia è sicuramente quello del Sagittario. Ad entrambi piace frequentare i locali più esclusivi della città.



SCORPIONE - Bisogna ammettere che non è facile rientrare nella ristretta cerchia delle tue amicizie. Sono poche le persone a cui doni la tua fiducia e, quando lo fai, ti aspetti sempre grandi cose da loro. Il Segno giusto di cui poterti fidare e con cui poter stringere un nuovo rapporto di amicizia è quello del Capricorno. La sua austerità ti affascina e ti piace stuzzicarlo con la tua malizia e la tua ironia.



SAGITTARIO - Sei una persona allegra, simpatica e socievole. Chiacchieri facilmente anche con gli sconosciuti e per te è veramente facile stringere nuove amicizie. Il Segno migliore con cui tu possa fare amicizia è quello dell’Acquario, che incarna quegli ideali di libertà e indipendenza a cui aneli pure tu. Insieme potete vivere delle esperienze bellissime, divertendovi, ma anche parlando di faccende serie.



CAPRICORNO - Nonostante tu sia una persona solitaria, hai tanti amici che ti vogliono bene, che hanno imparato a conoscerti e sanno che dietro la tua corazza si nasconde un cuore d’oro. La persona giusta con cui fare una nuova amicizia potrebbe essere qualcuno dei Pesci, che con la sua dolcezza riuscirà a tirar fuori il tuo lato più gentile. Ti aiuterà a comprendere meglio le tue emozioni. Lasciati andare.



ACQUARIO - L’amicizia ricopre sempre un ruolo rilevante nella tua vita e sei sempre felice di accogliere nuove persone con cui condividere le tue esperienze. È abbastanza facile instaurare un rapporto superficiale con te, ma sei molto selettiva quando si tratta di confidarti con qualcuno o ascoltarne i consigli. La nuova amicizia ideale per te è qualcuno del Segno dell’Ariete, che riesce sempre a motivarti.



PESCI - Ti aspetti sempre grandi cose dai tuoi amici e, quando non sono abbastanza affettuosi o protettivi, inizi a pensare che non ti vogliano abbastanza bene. Hai quindi bisogno di nuove amicizie che ti diano tutte quelle certezze che cerchi. Il Segno del Toro può sicuramente creare un piccolo spazio nel tuo cuore. La vostra amicizia nel tempo può diventare veramente forte, salda e indistruttibile.