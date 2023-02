Oroscopo: i 12 Segni ai pranzi di famiglia

Ci sono persone che amano organizzarli o partecipare attivamente, altre che si sentono costrette a essere presenti e altre ancora che li evitano come se fossero i peggiori eventi della loro vita. In base al nostro Segno Zodiacale , l’ Oroscopo e le Stelle ci rivelano come ci comportiamo durante questi pranzi con l’intero parentado.

ARIETE - Quando si tratta di fare festa e celebrare qualcosa, tu sei sempre disponibile, anche insieme all’intero parentado. Anzi, ti dispiacerebbe che non invitassero proprio te ad uno di quei raduni familiari che solitamente tante persone vorrebbero evitare. In fondo, sei una persona tradizionalista. Dopo un bicchiere di vino o di birra, riesci a trovare simpatici anche i parenti più odiosi e antipatici.



TORO - Sei tu la regina dei pranzi di famiglia e, anche quando non vengono organizzati a casa tua, ti dai da fare affinché partecipino tutti i parenti più cari e affinché il menù possa essere di gradimento per il tuo palato esigente. Non sempre sei tu a cucinare, ma quando lo fai i risultati sono eccellenti. Per quanto ti riguarda, vieteresti sempre l’utilizzo di piatti, bicchieri o posate di carta.



GEMELLI - I pranzi di famiglia per te sono tra gli eventi più noiosi che possano esserci e non capisci perché alcuni dei tuoi parenti tengano tanto alla tua presenza, visto che solitamente ti ignorano. Quando ti arrendi a partecipare, diventi il giullare della tavola, ridi e scherzi con tutti, ma dopo un po’ ti annoi e la tua ironia si trasforma in sarcasmo, che non sempre viene compreso e apprezzato.



CANCRO - Solitamente sei tu l’organizzatrice dei famigerati pranzi di famiglia che spaventano gran parte del parentado. Sei del parere che ci sia sempre spazio per tutti nella tua tavola e sei felice di ospitare zii, cugini e nipoti che vedi poco frequentemente. Ti diletti anche tra i fornelli, soprattutto nella preparazione di dolci succulenti che rimarranno nella memoria storica di tutta la discendenza.



LEONE - I pranzi di famiglia sono una buona occasione per metterti in mostra, sfoggiare il tuo nuovo look, indossare un nuovo vestito o presentare a tutti il tuo nuovo fidanzato. Senza almeno uno di questi elementi, rinunci alla partecipazione perché non ci sarebbe gusto. Sicuramente non ti piace passare inosservata, a costo di raccontare dettagliatamente le tue ultime vicissitudini amorose a tutti.



VERGINE - Non sei contraria per principio ai pranzi di famiglia, ma non trovi giusto che alla fine dei conti sia sempre tu a dover pensare ad apparecchiare la tavola, riordinare, sparecchiare, lavare i piatti e riassettare la casa. Nessuno ti obbliga, ma non riesci a stare per più di qualche minuto in mezzo alla confusione. Le tue lamentele giustificatissime spingono tanti parenti a dirti che sei antipatica.



BILANCIA - I pranzi di famiglia per te sono un’occasione come un’altra per stare in compagnia di tante persone con cui conversare e scambiarti opinioni sulla tua vita professionale, amorosa o su altre questioni meno significative della vita. Solitamente preferisci che vengano organizzate in ristorante o a casa di qualche parente perché usciresti fuori di testa nel vedere troppa confusione dentro casa tua.



SCORPIONE - Non è facile capire se tu sia contenta di organizzare o partecipare ai pranzi di famiglia perché dipende dai parenti che sono stati invitati e dal tuo umore del momento. Solitamente preferisci i pranzi intimi, dove non siano coinvolti parenti che non vedi dalla tua infanzia, a cui non avresti nulla da dire. Vieni sempre a scoprire i gossip dell’intera famiglia, ma non racconti nulla di te.



SAGITTARIO - Se non hai qualcosa di più importante da fare e non sei in vacanza dall’altra parte del mondo, non dici mai di no ai pranzi di famiglia e ti sembrano una buona occasione per raccontare all’intero parentado le tue ultime avventure. Ti intrufoli in qualsiasi conversazione e esprimi opinioni, pareri e giudizi su qualsiasi accadimento e qualsiasi persona. Non stai in silenzio nemmeno quando mangi.



CAPRICORNO - Un po’ rimpiangi i periodi in cui si potevano invitare un massimo di sei persone a casa. Non ti piace stare a tavola con troppe persone perché ovviamente è difficile che non siano rumorose e solitamente ti infastidiscono con domande inopportune e impertinenti sul tuo lavoro o la tua vita sentimentale. Ecco perché spesso declini gli inviti con la scusa di qualche urgente impegno lavorativo.



ACQUARIO - Quando si tratta di fare baldoria con gli amici, non ti tiri mai indietro e le tavolate numerose non ti spaventano affatto. Se si tratta di familiari, però, la situazione cambia e inizi a sentirti in gabbia in mezzo a tante persone che dopo anni e anni continuano ad avere le stesse opinioni su di te di quando avevi cinque o vent’anni. I pranzi di famiglia sono una delle torture peggiori che conosci.



PESCI - I pranzi di famiglia possono essere ottime occasioni per ricevere il calore e l’affetto dei tuoi familiari oppure spiacevoli circostanze in cui ricevi la conferma del fatto che tanti parenti non abbiano mai capito nulla di te. Il problema sta nelle aspettative. Se alcune persone hanno sempre avuto un atteggiamento scorretto o poco sensibile nei tuoi confronti, non puoi pensare che cambino all’improvviso.